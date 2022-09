Talina defiende a "Coco" Levy de acusaciones por acoso sexual

En una entrevista con el programa de espectáculos "Ventaneando", Fernández señaló que, a pesar de la complicada situación, se siente orgullosa de su hijo.

"Se llama chivo expiatorio, ¿no? Yo me siento en mi interior profundamente orgullosa de mis hijos y profundamente agradecida con la vida".

Posteriormente, la reconocida presentadora destacó "Coco" Levy tiene la conciencia tranquila, tras ser denunciado por acoso sexual; no obstante, reveló que los testimonios en su contra lo han afectado en el ámbito laboral.

"Desafortunadamente, le tocó a mi hijo. Yo no sé si esta chiquita pretendía dinero o qué, mi amor. Coco tiene la conciencia tranquila. Le ha afectado. Por lo pronto lo despidieron sin ninguna remuneración, no le pagaron los 30 años de trabajo. Entonces se queda sin trabajo, con su nombre por los suelos y sin dinero. No la estamos pasando bien", manifestó.

Finalmente, reveló que desea de cambiar de domicilio, ya que con esta situación se le hace difícil pagar el impuesto predial por las propiedades que posee en Bosques de las Lomas, al poniente de Ciudad de México.

"Tengo dos casas aquí en Bosques de las Lomas con unos prediales altísimos, yo quisiera mudarme a una casa grande, pero con un predial más de acuerdo a la edad que estoy viviendo. Yo no puedo seguir pagando esos prediales".