Suga de BTS se convierte en accionista del equipo de béisbol Athletics de la MLB

El mundo del K-pop y el del deporte profesional estadounidense se han unido de forma inesperada y poderosa: Min Yoongi, mejor conocido como Suga de BTS, ha sido confirmado como nuevo accionista del equipo de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), The Athletics, junto al legendario beisbolista surcoreano Park Chan Ho.

The Athletics, fundado en 1901, es uno de los equipos con más historia en la MLB, con nueve títulos de la Serie Mundial. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado desafíos tanto financieros como deportivos, lo que ha llevado a la decisión de mudarse de Oakland, su hogar desde 1968, en busca de un nuevo comienzo.

¿DE CUÁNTO ES LA INVERSIÓN PARA LOS ATHLETICS?

Según un reporte exclusivo del 4 de julio (KST), ambos invertirán en el equipo actualmente conocido como Oakland Athletics, el cual se encuentra en proceso de trasladarse a Las Vegas, Nevada, con planes de inaugurar su nuevo estadio en 2028.

A finales de junio se celebró la ceremonia oficial para colocar la primera piedra del proyecto, cuyo costo estimado ronda los 1,750 millones de dólares.

La inversión, que asciende a 70 millones de dólares, se gestionará a través de la agencia de deportes Team 61, fundada por Park Chan Ho. Esta compañía creará un fondo de capital privado que adquirirá entre un 2 y 3 por ciento de las nuevas acciones emitidas por The Athletics.

Entre los inversionistas del fondo destacan figuras de alto perfil, como Suga de BTS, Lee Man Deuk, presidente de Samchully Co., Ltd., y Mike Joo, director de operaciones del banco de inversión de Bank of America Merrill Lynch.

SUGA Y SU AFICIÓN A LOS DEPORTES

Más allá de su fama como idol de K-pop, Suga ha demostrado a lo largo de los años ser un verdadero aficionado al deporte. Antes de iniciar su servicio militar, fue visto en diversos partidos de la NBA, deporte que ha confesado admirar profundamente y que practicó durante su etapa escolar.

Su nombre artístico, "SUGA", de hecho, proviene de la posición que ocupaba en el baloncesto: shooting guard, una referencia que refleja su pasión deportiva desde sus inicios.

La participación de Suga ha despertado entusiasmo y especulación entre los fanáticos. Algunos se preguntan si esta alianza traerá colaboraciones entre el béisbol y el K-pop, mientras que otros anticipan un impulso global en la imagen del equipo.

Por su parte, se espera que Park Chan Ho juegue un rol activo en la gestión, abriendo puertas a nuevos talentos coreanos en las Ligas Mayores.

Con esta inesperada jugada, Suga no solo consolida su presencia como artista mundialmente famoso, sino también como empresario e inversionista en el mundo deportivo. ¿Será este el inicio de una fusión épica entre el K-pop y el béisbol profesional?