Sinéad O'Connor ha muerto; dan a conocer su último video

Una de las voces más épicas de la escena musical de todos los tiempos, Sinéad O´Connor dejó de existir a los 56 años de edad.

La noticia de su muerte fue dada a conocer este miércoles por su familia, a través de un conmovedor comunicado.

"Con gran tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Sus parientes y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil".

El video, publicado por el periódico británico The Daily Mail, al parecer lo subió el 9 de julio y se ve a una Sinéad discutiendo en el interior de su departamento.

"Me veo como una m**rda de cualquier manera, por eso no quería hacer un video", se le escucha decir. Aquí está mi lindo departamento... hay un ramo de flores que mi amiga me dio hoy".

VIDA Y CARRERA

Sinéad Marie Bernadette O'Connor nació en Dublín, Irlanda, el 8 de diciembre de 1966; fue la tercera de cinco hijos del matrimonio conformado por Jack y Marie O'Connor, quienes luego de un largo periodo de inestabilidad, pues se casaron muy jóvenes, cuando la artista tenía ocho años de edad deciden separarse; ella y un hermano se quedaron con su padre.

Sin embargo, esa inestabilidad impactó desde siempre en la personalidad de Sinéad, quien la proyectó a través de su vida.

Dueña de una potente y hermosa voz, se involucra en el mundo de la música en 1988 con la formación del grupo Ton Ton Macoute; sin embargo, no tienen relevancia.

Sus primeros éxitos llegaron con otro legendario del rock, David Howell Evans, "The Edge", guitarrista de U2, con quien escribe Heroine, que se integró a la banda sonora de la cinta Captive.

Desde entonces su carrera despegó y se consolidó en el mundo de la farándula en 1989 con la canción Nothing Compares 2 U, que la consagró en la escena y le dio su único Grammy.

No obstante, la carrera de Sinéad se vio truncada y no volvió a despegar luego de que durante su presentación en el programa Saturday Nigth Lives, se atrevió a hacer algo jamás visto y que tambaleó su trayectoria: rompió ante las cámaras de televisión una fotografía del Papa Juan Pablo II.

Y es que O´Connor cantó a capella la canción War, de Bob Marley, pero dándole el sentido del abuso sexual de sacerdotes al interior de la Iglesia católica. Y cuando decía la palabra "evil", sacó la foto, la rompió y arrojó los pedazos a la cámara. El tiempo le dio la razón.

El hecho indignó a la teleaudiencia, que saturó las líneas telefónicas con miles de quejas. Desde entonces nada fue igual.

EL MOMENTO MÁS OSCURO

Pese a todo, su carrera continuó; se casó cuatro veces y tuvo tres parejas; tuvo cuatro hijos, uno de los cuales, Shane, de 17 años y el tercero de sus vástagos, a raíz de un problema de estabilidad mental, como su madre, decidió suicidarse, lo que impactó profundamente en la vida de la cantante.

Y no, jamás pudo superar su muerte, pues saltaba de estilo de vida a otro, hasta que se convirtió al Islam.

Sin embargo, ya na da fue igual, y poco antes de morir, Sinéad publicó un desgarrador video, en el que mostró que la muerte de su hijo no había sido superada.

Descanse en paz, Sinéad O´Connor.