Silvia Pinal es reportada cómo grave; al parecer está en terapia intensiva

En una noticia que ha sacudido a la farándula mexicana, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante informó este martes 26 de diciembre sobre el grave estado de salud de la reconocida actriz Silvia Pinal.

La noticia fue compartida en exclusiva a través de su canal de YouTube, donde Infante reveló detalles sobre la delicada situación médica de la icónica figura del cine y la televisión mexicana.

"El estado de salud de Silvia Pinal es mucho muy feo", expresó el periodista, sorprendido por la gravedad de la situación. Infante compartió que, a pesar de creer que la actriz estaba enfrentando problemas de salud, la realidad superó sus expectativas. "Pensé que estaba malita, pero no tan malita. Si no lo tuviera comprobado, no lo confirmaría", afirmó.

La información proporcionada por Infante señala que el 24 de diciembre se había mencionado un infarto como la causa de su deterioro de salud, pero según el periodista, esta información resultó ser incorrecta.

Detalló que la salud de Silvia Pinal empeoró al punto de dejar de responder y presentar una coloración morada, lo que indicaba una falta de respiración. Fue trasladada de urgencia a un hospital al sur de la Ciudad de México, donde fue ingresada en terapia intensiva desde el 21 de diciembre, permaneciendo en esta unidad médica durante seis días.

La ausencia de la actriz en la tradicional cena navideña familiar, respaldada por la falta de fotografías de ese evento, confirmaría la información proporcionada por el periodista. "No tuvo cena de Navidad. Estuvo hospitalizada en terapia intensiva", aseguró Infante. Mencionó que la señora Ifigenia, mano derecha de Pinal, estuvo a su lado, junto con la constante presencia de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán.

Infante también confirmó que, a pesar de encontrarse en terapia intensiva, los hijos de Silvia Pinal han estado cerca de ella. Alejandra y Sylvia han dedicado más tiempo para acompañar a su madre, mientras que Luis Enrique Guzmán la ha visitado en dos ocasiones. Sin embargo, el periodista admitió desconocer los detalles específicos de la situación en terapia intensiva, ya que sus fuentes no llegan a esa área del hospital.

La noticia ha generado una ola de respuestas y muestras de apoyo por parte de los seguidores de Gustavo Adolfo Infante, quienes expresaron sus respetos hacia Silvia Pinal. "Qué pena, la última diva", "que se mejore la señora Silvia Pinal. Bendiciones", fueron algunos de los mensajes de solidaridad compartidos en las redes sociales.

Ante la inevitable pregunta sobre la reacción de los hijos de la actriz ante la gravedad de su madre, Infante respondió con sinceridad: "Ustedes saben que los hijos están enojados conmigo". La incertidumbre y la preocupación persisten mientras el público espera actualizaciones sobre la salud de la legendaria Silvia Pinal.