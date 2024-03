Se disculpa Carín León con su nuevo tema musical ¿Estrategia de Marketing?

¿Se trata todo de una estrategia de marketing? En sus plataformas de redes sociales, Carin León compartió un avance que sugiere ser una nueva canción, luego de la intensa polémica desatada por un comentario sobre el consumo de drogas durante uno de sus conciertos.

Cabe recordar que, durante su presentación en Hermosillo, Sonora, el cantante conocido por "La boda del huitlacoche" hizo un comentario polémico que ha generado una intensa reacción crítica. En este, confesó su deseo de "echarse un perico", refiriéndose al consumo de cocaína.

"Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola 'se me antoja echarme un perico', lo que es. Como buen hermosillense", dijo en medio de su concierto.

Justamente, esta afirmación que enfatiza que los artistas no deben ser considerados modelos a seguir forma parte de la letra de la reciente canción que el cantante publicó en sus plataformas de redes sociales.

Carin León contrarrestó las críticas y comentarios negativos de la mejor manera posible: a través de una canción. Aunque no se sabe si ya tenía la canción escrita antes o si la compuso después de su controvertido comentario.

EL NUEVO TEMA MUSICAL

Según se pudo conocer a través de sus redes sociales la nueva canción se titula "Cuando la vida se traba" y la letra dice lo siguiente. "Soy, el que le sacó canas a mami. el que siempre soñó con tener lana, desde una edad temprana siempre tuve esa ambición, soy el dolor de cabeza de las suegras, de la familia soy la oveja negra, de chamaco siempre di problemas y preocupación", dice la primera estrofa.

"Que me disculpe a la que ofendí por salir mujeriego, desde morro me gustó el desmadre, así soy no lo niego, el que tiene derecho a juzgarme lo veo después en el cementerio, mientras tanto, mientras la vida sea traba, me la tomo en serio" continua. Finalmente termina con la frase dada durante el concierto: "No vine a ser ejemplo a seguir".

Carin León optó por no revelar si la canción estará disponible en plataformas digitales o si simplemente será una expresión para enfrentar las críticas recibidas en los últimos días.

A pesar de la controversia, los seguidores del cantante especulan que, en caso de lanzarse, esta nueva canción podría alcanzar el éxito de su tema 'Primera cita'.