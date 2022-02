Sandarti revela que Dalilah Polanco lo salvó de un secuestro

Durante una entrevista con Yordi Rosado en su programa de YouTube, el famoso recodó cómo en 2001 fue secuestrado cuando apenas iniciaba su carrera en la televisión y cómo Dalilah Polanco le salvó su vida.

Sandarti reveló que todo ocurrió cuando acudió a engargolar un libreto para una obra de teatro.

Mencionó que un hombre se le acercó con un arma de fuego, le quitó lo que traía y lo metió a su auto; él asegura que lo confundieron con alguien más.

"Me pone una pistola, yo como en las películas levanto las manos, me dice –pend... baja las manos- y yo, pues es que así sale en las películas señor. Me la pasé rezando y contestando sus preguntas... Hubo un momento en que apagaron el coche y pensé que lo aventarían por un barranco", dijo.

Destacó que lo llevaron a un lugar en donde hacía mucho calor y en donde un hombre que nombró como "Charly" lo cuidaba.

"De las siete a las doce platicamos de todo, de la vida, la familia, de dios, una plática que me hubiera gustado tenerla aquí... Me dijo que sí se equivocaron conmigo, pues confirmó que si era guatemalteco y no tenía familia".

Añadió que sus secuestradores llamaron a Dalilah Polanco pensando que obtendrían rescate; sin embargo, la actriz colgó pensando que se trataba de una broma.

"Revisó mi teléfono y me preguntó - ¿Quién es Dalilah Polaco? -, yo le dije- Una amiga-".

Según Héctor Sandarti, esto le salvó la vida, ya que el secuestrador pensó que nadie lo quería y decidió liberar, pues era más caro tenerlo en el lugar.

"A este pobre ni su mejor amiga lo quiere...ni su mejor amiga responde por él, libérenlo".