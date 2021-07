Sabrina Sabrok pierde su sonrisa

Sabrok, también cantante radicada en México, se tomó unas fotografías y las compartió en sus redes exhibiendo a sus seguidores su nuevo aspecto.

Y aunque no todo ha sido color de rosa, pues con la operación no puede sonreír, además de traerle algunos problemas, declaró en el programa matutino de televisión Venga la alegría.

"Ya no me puedo poner más, porque ya no puedo reír mucho. Me eché tres mil dólares en la boca", señaló.

No obstante, se encuentra feliz y ya piensa en el próximo "arreglito" que se implementará.

"Si me tengo que operar más, yo siempre ahí, con lo nuevo que hay. Siempre el doctor me dice ´tengo esto nuevo´, me lo hago", indicó.