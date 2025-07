Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, llama a boicot contra Spotify ¿Cuál es la razón?

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, alzó la voz contra Spotify y su fundador, Daniel Ek, tras revelarse que este último invirtió 600 millones de euros en Helsing, una empresa de tecnología militar alemana especializada en armamento con inteligencia artificial.

LLAMADO A ARTISTAS Y OYENTES CONTRA SPOTIFY

A través de un video en Instagram, el músico mexicano hizo un llamado urgente a artistas y oyentes a retirarse de la plataforma de streaming, señalando que dicha inversión podría tener consecuencias devastadoras a nivel global.

"El dueño de Spotify ha invertido 600 millones de euros en tecnología militar que puede ser usada contra niños en Palestina, Sudán, Ucrania y en cualquier lugar", denunció Albarrán. "Estas son armas que podrían ser utilizadas contra nosotros mismos".

El cantante también reveló que ya ha conversado con sus compañeros de Café Tacvba y otros proyectos musicales para evaluar la retirada de su catálogo de Spotify.

Aunque reconoció que no todos los artistas comparten su postura, insistió en que es momento de actuar con conciencia. "Como músicos, tenemos que ponernos del lado correcto de la historia. Esto es una guerra contra la humanidad", sentenció.

Además de cuestionar la inversión en armamento, Albarrán criticó el modelo de negocio de Spotify, acusándolo de pagar regalías injustas y de fomentar el uso de inteligencia artificial para crear música.

"La fuerza que tiene Spotify es la que le damos nosotros. Además de que nos roba, ahora crea artistas con inteligencia artificial y, encima, invierte en tecnología militar. No lo podemos permitir", afirmó.

RUBÉN ALBARRÁN EN CONTRA DE LA MÚSICA CREADA CON IA

Su postura coincide con las críticas crecientes hacia The Velvet Sundown, un misterioso grupo que rompe récords en la plataforma sin presencia fuera de ella. Según la plataforma Deezer, su música fue clasificada como 100% generada por IA, y expertos como Ed Newton-Rex lo califican como "robo disfrazado de competencia".

Spotify no ha emitido declaraciones al respecto, aunque Daniel Ek ha dejado claro que no planea prohibir la música generada por IA, mientras no imite a artistas reales. Sin embargo, la polémica crece. Organizaciones como la BPI británica y artistas como Elton John y Dua Lipa exigen una legislación más estricta para proteger a los creadores humanos.

Mientras tanto, bandas como Deerhoof y Dr Sure´s Unusual Practice ya comenzaron a retirar su música, y usuarios en redes sociales anuncian la cancelación de sus suscripciones como forma de protesta. El debate sobre ética, tecnología y música apenas comienza.