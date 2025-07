Taeil, exintegrante de NCT, es condenado a 3 años y medio de presión por violación agravada

El jueves 10 de julio de 2025, Taeil, exvocalista del grupo surcoreano de K-pop NCT, fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión por su participación en una violación sexual en grupo contra una turista extranjera.

La decisión fue dictada por la División Criminal 26 del Tribunal del Distrito Central de Seúl, que ordenó su detención inmediata.

CÓMPLICES DE TAEIL TAMBIÉN RECIBEN SENTENCIA POR VIOLACIÓN

De acuerdo con el fallo, Taeil, cuyo nombre legal es Moon Tae-il, y sus cómplices, identificados como Lee y Hong, agredieron sexualmente a una ciudadana china en la casa de uno de ellos, aprovechándose de que la víctima se encontraba inconsciente por consumo excesivo de alcohol.

"El crimen es de grave naturaleza. Solo podemos suponer que la víctima, una extranjera, está profundamente traumatizada", declaró el tribunal, según reportó Korea JoongAng Daily.

Aunque el delito fue clasificado como "violación sexual agravada", una figura legal aplicable cuando dos o más personas abusan de una víctima incapacitada o emplean armas, la corte consideró factores atenuantes para reducir la condena.

Los acusados no tenían antecedentes, admitieron su responsabilidad, llegaron a un acuerdo con la víctima y esta no solicitó castigo. Como parte del fallo, también deberán cumplir 40 horas de educación sobre violencia sexual y no podrán trabajar en instituciones con menores por cinco años.

CRONOLOGÍA DEL CASO DE VIOLACIÓN

La agresión ocurrió el 13 de junio de 2024, luego de que Taeil conociera a la víctima en un bar del distrito de Itaewon. A las pocas horas, la trasladaron en taxi hasta la casa de Lee, en Bangbae, donde ocurrió el ataque entre las 4:00 y 4:30 a.m.

La fiscalía también presentó evidencia de que los acusados intentaron encubrir el crimen, incluyendo mensajes de texto donde se sugirió dejar a la víctima en un lugar distinto para desorientarla.

Durante el juicio, Taeil admitió los cargos y expresó remordimiento. "Lamento profundamente el daño que causé. Pido disculpas a todos los que se sintieron decepcionados por mí", declaró ante el juez. La fiscalía había solicitado una pena de siete años de prisión.

ASCENSO Y CAÍDA DEL IDOL DE K-POP

Taeil debutó en 2016 como vocalista principal de NCT 127, participó en NCT U y colaboró en diversas bandas sonoras. Alcanzó récords en redes sociales, pero su carrera se vino abajo tras la acusación penal hecha pública en agosto de 2024.

Ese mismo día, SM Entertainment anunció su expulsión y la rescisión de su contrato. Para entonces, ya estaba alejado de los escenarios tras un accidente en motocicleta ocurrido en 2023.

Tras su salida del mundo del espectáculo, se reportó que trabajaba ocasionalmente en el restaurante de un amigo.

Su caso se suma a una creciente preocupación en Corea del Sur por las agresiones sexuales cometidas por figuras públicas, y ha generado un fuerte debate sobre la rendición de cuentas en la industria del entretenimiento.