Reportan a Silvia Pinal delicada de salud

La salud de doña Silvia Pinal, icono del Cine de Oro Mexicano, sigue siendo motivo de preocupación en el mundo del espectáculo. Su edad y la falta de estabilidad en los últimos meses son motivos de inquietud.

Según lo compartido por don Mario de la Reguera en Fórmula Espectacular, la actriz ha experimentado ciertos problemas de salud en los últimos días, lo cual la llevó a no poder asistir a una comida con amigos.

"Estaba consultando si asistiría a los Premios Bravo, que son mañana, y me estaban mencionando que esperemos que no lo haga, debido a que su estado de salud fue muy delicado la semana pasada. Incluso era la invitada especial en la comida que Gerardo Salgado organizó en su casa de Cuernavaca, pero Silvia no pudo llegar", comentó el periodista.

Según Don Mario de la Reguera, la actriz estaba experimentando una delicada situación de salud relacionada con el pecho, una dolencia que la afectó considerablemente.

Esto ocurrió después de una comida en el San Ángel Inn, un lugar encantador, pero bastante frío. El frío fue tan intenso que desde entonces ella no ha logrado recuperarse.

"Están aplicándole oxígeno caliente para ayudar en su mejoría y existe cierta preocupación debido a la edad de Silvia, especialmente por la condición de sus pulmones y bronquios", informó la también periodista Flor Rubio.

SILVIA TIENE ESTOS PADECIMIENTOS

El periodista argentino, Maximiliano Lumbia, compartió: "Según la información que he obtenido de personas cercanas, lamentablemente, doña Silvia Pinal parece tener síntomas de demencia senil".

En una reciente conversación con Inés Moreno, el periodista argentino explicó que los otoños e inviernos suelen representar períodos difíciles para la actriz, debido a complicaciones en sus bronquios.

"La situación es que ella enfrenta problemas recurrentes en los bronquios durante el invierno, posiblemente relacionados con la edad. En los inviernos pasados, ha tenido que ser hospitalizada", rememoró.

Silvia Pinal, una mujer de 92 años, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse activa, ha experimentado desafíos de salud en los últimos años, lo que la ha llevado a alejarse de la esfera pública en ocasiones.