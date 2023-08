Regresa Madona, estas son las fechas de sus conciertos en México

La legendaria "Reina del pop", Madonna, ha anunciado la reprogramación de su gira de conciertos "The Celebration Tour" en México. Este cambio surge después de que experimentara problemas de salud a finales de junio de 2023, lo que la llevó a ser hospitalizada.

Aunque se había anticipado previamente esta noticia, hasta ahora no se habían dado a conocer las fechas específicas. A través de su cuenta de Twitter, la intérprete de "Like a Virgin" compartió que los conciertos originalmente planeados para "The Celebration Tour" en México serán reorganizados.

La cantante decidió aplazar inicialmente el arranque de su gira mundial titulada "The Celebration Tour", que estaba programado para el 15 de julio en Canadá. Como resultado de este ajuste, varias fechas de sus espectáculos han experimentado modificaciones en distintos lugares.

En México, uno de los países donde la renombrada artista tenía previstas actuaciones, ha tenido que reorganizar su calendario de presentaciones a raíz de ser ingresada en el hospital debido a una "seria infección bacteriana", según informó Guy Oseary, el representante de la cantante.

Por medio de un comunicado emitido a través de las plataformas digitales de Ocesa, se ha confirmado que las fechas de conciertos en México han sufrido alteraciones debido a los acontecimientos de salud que impactaron a la intérprete.

Cabe destacar que Madonna tenía programadas cuatro presentaciones en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para los días 25, 27, 28 y 30 de enero. No obstante, debido a su reciente desafiante situación de salud, las fechas han experimentado un cambio significativo. Las fechas actualizadas, anunciadas por Ocesa, ahora son del 20 al 23 de abril de 2024.

Después de más de un mes desde que la artista estadounidense fue hospitalizada, Madonna expresó su gratitud a sus seguidores a través de sus cuentas de Instagram y Twitter. También agradeció a las personas cercanas en su vida que la apoyaron durante uno de los momentos más difíciles de su salud.