Raúl Hernández, fundador de Los Tigres del Norte, explica por qué abandonó la agrupación

Aunque Hernán y Jorge Hernández son los miembros más reconocidos de Los Tigres del Norte en la actualidad, en sus comienzos, otro músico, hermano de los mencionados anteriormente, también atraía la atención de los oyentes: Raúl.

Raúl Hernández, quien se encargaba del bajo sexto y la voz, fue uno de los fundadores de la banda en 1968 y desempeñó un papel crucial en la etapa de 'Contrabando y traición', que marcó el primer gran éxito del grupo.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el músico tomó la decisión de abandonar Los Tigres a mediados de los años 90, algunas versiones indican que en 1995 y otras en 1996.





¿Cuál fue la razón detrás de su salida del proyecto?

Raúl Hernández compartió los detalles de su salida en una entrevista realizada para el podcast Radio Show.

En la charla, el músico recordó su salida de la agrupación originaria de Sinaloa: "Les propuse a mis hermanos hacer un disco especial, una mezcla en la que yo pudiera grabar con banda sinaloense o mariachi, ya que, como sinaloense, siempre he estado muy involucrado con la música de banda y domino los géneros de música ranchera sin problema".

Raúl compartió su idea, pero los demás miembros de la banda no estaban de acuerdo: "Nunca vi la posibilidad de que se me permitiera hacer lo que yo quería mientras fuera parte del grupo. Me decían 'No podemos hacerlo porque no estamos dispuestos a mezclar otros estilos musicales, ya que somos una banda norteña'".

El artista afirmó que con el tiempo "se demostró que tenía razón" porque Los Tigres del Norte comenzaron a experimentar con otros estilos musicales, como música sinfónica, y llegaron a grabar canciones de Vicente Fernández con mariachi.

Además, empezaron a presentarse en escenarios con mariachi. Raúl Hernández expresó: "El tiempo me dio la razón".

"En ese entonces, debido a mi interés en grabar con banda, hicimos una película llamada 'La camioneta gris', donde tuve la oportunidad de cantar la canción 'Apenas te fuiste ayer' con una banda. A partir de ahí, continuamos trabajando juntos en proyectos como 'La puerta negra', 'La jaula de oro', 'Los tres gallos' y la última fue 'Amor a la medida'", compartió Hernández.

Además, señaló que "en todos los eventos en los que trabajaba con ellos, mis canciones siempre fueron populares cuando las interpretaba con mi voz".