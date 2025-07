¿Qué pasó con Nek? El cantante italiano que conquistó los 90 con "Laura no está"

Si creciste en la década de los noventa y eras fan del pop en español, seguro alguna vez cantaste a todo pulmón: "Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida...". Era imposible no escuchar esa canción en la radio, en Telehit o en los festivales de la época.

Pero, ¿recuerdas quién la cantaba? Detrás de ese éxito estaba Nek, un joven italiano de mirada intensa y voz melancólica que supo conquistar a toda una generación, aunque su popularidad duró poco tiempo.

¿QUIÉN ES NEK?

Nek, cuyo nombre real es Filippo Neviani, nació en Sassuolo, al sur de Módena, Italia. Su salto a la fama internacional llegó en 1997 con la versión en español de "Laura non c´è", incluida en el álbum "Lei, gli amici e tutto il resto", que en México se lanzó simplemente como Nek.

La apuesta de su disquera fue clara en esa época, pues lograron adaptar su música al español para conquistar a los públicos latinos. Aunque muchos solo recuerdan ese hit, Nek no fue un artista de un solo éxito.

En México también sonaron temas como "Tu nombre", "Tan sólo tú" (a dueto con Laura Pausini), "Llegas tú" y "Si sé que te tengo a ti". Su discografía en español incluye 10 álbumes, sin contar recopilaciones ni ediciones especiales. Sin embargo, su presencia en Latinoamérica se fue diluyendo con los años.

¿POR QUÉ NEK DEJÓ DE SONAR EN NUESTRAS RADIOS?

La industria musical cambió. El pop romántico en español fue perdiendo espacio frente al reguetón, el rock alternativo y las fusiones urbanas. Además, las disqueras dejaron de invertir en artistas que adaptaban sus canciones a otros idiomas. Nek, por su parte, también optó por priorizar su vida personal y su carrera en Italia.

¿QUÉ HA SIDO DE NEK EN LA ACTUALIDAD?

A diferencia de muchos "olvidados" de los 90, Nek jamás dejó la música. Siguió grabando álbumes, consolidándose como una de las figuras más queridas del pop italiano.

En 2022 debutó como conductor en la televisión italiana con Dalla strada al palco, y en 2023 realizó una exitosa gira con Francesco Renga. En 2025, sigue de tour por Europa, EE.UU. y Canadá con su Nek Live 2025.

En la actualidad, el artista de 53 años suma 2 millones 799 oyentes mensuales en la plataforma de streaming de música, Spotify, y tiene alrededor de 1 millón de seguidores en Instagram.

Aunque Nek no desapareció del ámbito musical, sí tomó otro rumbo. Ya no canta en español ni hace conciertos en México, pero sigue activo y vigente. ¿Lo recuerdas ahora? Tal vez es momento de poner "Laura no está" y dejar que vuelva la nostalgia.