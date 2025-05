¿Prioriza eventos de alto perfil? Majo Aguilar cancela presentación por cantar en pelea de Canelo

El pasado 30 de abril se confirmó que Majo Aguilar entonaría el Himno Nacional en la pelea de Saúl "Canelo" Alvarez vs. William Scull en Arabia Saudita este sábado 3 de mayo. Sin embargo, la cantante de regional mexicano se encuentra en el ojo de huracán, ya que el pasado viernes 2 de mayo canceló una presentación previamente agendada.

La noticia generó revuelo luego de que la cuenta de Instagram ´Chamonic´, especializada en espectáculos, revelara que la artista canceló su participación en el evento "Viva la Fiesta" en Odessa, Texas que se celebra del 2 al 4 de mayo para cumplir con su compromiso internacional.

¿MAJO AGUILAR PRIORIZA EVENTOS MÁS IMPORTANTES?

Aunque Aguilar no ha declarado públicamente los motivos de la cancelación, la coincidencia de fechas ha provocado duras críticas en redes sociales. Los Usuarios la acusan de priorizar eventos de alto perfil internacional sobre compromisos previamente pactados con su público.

"Se va a donde le conviene, pero no está bien. Si ya se comprometió, debe cumplir", reclamó una seguidora en redes, añadiendo que hay personas que compran boletos y se trasladan exclusivamente para verla.

Esta no es la primera vez que Majo Aguilar es señalada por no cumplir con presentaciones previamente acordadas. El pasado 28 de marzo, la cantante canceló un show en Atlatlahucan, Morelos, argumentando que el escenario no estaba completamente listo. Sin embargo, esa misma noche fue vista cantando como invitada en el Auditorio Nacional junto a Alicia Villarreal, lo que desató la molestia de los asistentes al evento cancelado.

Ante la ola de críticas, Aguilar explicó que el recinto en Morelos no contaba con el equipo técnico necesario para llevar a cabo el concierto.

"Nos faltaba todo lo que son los micrófonos, las consolas; digamos que estaba la imagen, pero no estaba lo que se necesita", justificó. No obstante, en redes circularon imágenes del lugar aparentemente en condiciones óptimas para el evento, lo que generó más sospechas entre el público.

A pesar de las polémicas, la cantante de 30 años vivirá este sábado uno de los momentos más significativos de su carrera, al representar a México en un evento deportivo con alcance global.