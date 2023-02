Presenta Luis Miguel a Paloma como su novia

A punto de iniciar una gira se encuentra Luis Miguel , ya que hace unos días anunció en sus redes sociales la imagen que podría estar utilizando para sus promocionales, aunque no dio fecha para cuando serían esta serie de conciertos.

Al iniciar el año se comenzó a correr el rumor de que se encontraba en una relación con Paloma Cuevas, quien es su comadre, ya que es la madrina de su hijo mayor.

Al momento no han confirmado públicamente la relación, sólo se les ha visto juntos, pero al parecer sus salidas ya son más constantes y juntos realizaron un viaje a Nueva York, donde un fan confirmó que ya se encuentran en una relación de noviazgo.

Según un portal de Europa, el fan quién se llama Hernán Junco, platicó que al llegar al hotel exclusivo Carlyle, en la ciudad de las manzanas, Luis Miguel presentó a Paloma como su novia, aunque se negó a tomarse fotografías en el lugar.

A la par, la diseñadora ha estado publicando una serie de fotografías e historias en sus redes sociales anunciando que se encuentra en Nueva York, confirmando que se encuentra con el "Sol".

Además, Paloma ha puesto a sus historias música de Luis Miguel, en especial "Fly me to the moon" tema que canta con Frank Sinatra.