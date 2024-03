Premios Óscar 2024, así terminó la lista de ganadores. "Oppenheimer" y Cristopher Nolan, los triunfadores

"Oppenheimer" se convirtió en la gran ganadora de los Oscar 2024, ganando Mejor Actor (Cillian Murphy), Mejor Actor de Reparto (Robert Downey Jr.), Mejor Director (Christopher Nolan) y Mejor Película, etc., superando a otros candidatos al premio principal. : "Novela americana", "Anatomía de una caída", "Barbie", "Moonshot", "El hombre que se queda", "El maestro", "Pobres criaturas", "Vidas pasadas" y "Zona de interés".

To close out the night, the Academy Award for Best Picture goes to... 'Oppenheimer'! #Oscars pic.twitter.com/nLWam9DWvP — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Curiosamente, en un año en el que "Barbie" batió todos los récords, se convirtió en la película más taquillera y la reflexión feminista de Greta Gerwig llegó a todos los rincones del mundo, no fue suficiente para convertirse en la ganadora. Incluso Ken venció a Barbie la noche de la 96ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood.

TRUINFA EMMA STONE, MEJOR ACTRIZ

"Emma Stone gana el Oscar a la mejor actriz por su papel de Bella Baxter en 'Poor Things'", esta se convierte en la segunda estatuilla para ella y para cuarta para la película.

Este triunfo se traduce en la competencia más igualada de la temporada de premios.

CHRISTOPHER NOLA, MEJOR DIRECTOR

El director británico-estadounidense Christopher Nolan ganó su primer Oscar por Oppenheimer. La Academia premia a aquellos defensores del cine que las ven en salas y tienen la mejor experiencia que permiten las herramientas de la cinematografía.

Nolan ganó su primera estatuilla en su octava nominación. Sus primeras nominaciones fueron como guionistas de Memento y Origen. Tuvo que esperar hasta "Dunkerque" para conseguir su primera nominación como director. Steven Spielberg le otorgó una estatuilla.

EL PREMIO PARA "BARBIE"

El 5 de febrero, "What Was I Made For?" ganó el premio Grammy a la mejor canción. Billie Eilish volvió a ganar otro triunfo, ahora en los premios Óscar, junto a su hermano, el compositor Finneas O'Connell.

La letra refiere el alma de la película, encontrar el sentido de la vida después de una mala experiencia.

LISTA COMPLETA DE GANADORES:

Mejor actriz de reparto: Da´Vine Joy Randolph - "The Holdovers"

Mejor cortometraje animado: "War is over! Inspired by the music of John & Yoko" - Dave Mullins

Mejor película animada: "The boy and the Heron"- Hayao Miyazaki

Mejor guion original: "Anatomy of a fall"- Justine Triet y Arthur Harari

Mejor guion adaptado: "American fiction" - Cord Jefferson

Mejor maquillaje y peinado: "Poor Things"

Mejor diseño de producción : "Poor things"

Mejor vestuario: "Poor Things"

Mejor película internacional: "The zone of interest" - Jonathan Glazer

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. - "Oppenheimer"

Mejores efectos visuales: "Godzilla minus one"

Mejor edición: "Oppenheimer"

Mejor cortometraje documental: "The last repair shop"

Mejor documental: "20 días en Mariupol"

Mejor fotografía: "Oppenheimer" - Hoyte van Hoytema

Mejor cortometraje: "The Wonderful Story of Henry Sugar"

Mejor sonido: "The zone of interest"

Mejor banda sonora: "Oppenheimer"

Mejor canción original: Billie Eilish - "What was I made for?" de la película de "Barbie"

Mejor actor: Cillian Murphy - "Oppenheimer"

Mejor actriz: Emma Stone - "Poor things"

Mejor director: Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Mejor película: "Oppenheimer"