Poncho de Nigris dedica emotivo mensaje a Irma Serrano

La noticia de la muerte de "La Tigresa" impactó al medio del espectáculo, por lo que diversas personalidades le dedicaron emotivos mensajes de despedida, entre ellos De Nigris.

"Que en paz descanse doña Irma Serrano. Una fregona de su tiempo. Vuela alto. Dos días antes de mi cumple; a recordarla con un tequila, como a ella le gustaba", escribió el influencer.

RELACIÓN DE IRMA SERRANO Y ALFONSO DE NIGRIS

Fue a principios de los 2000, que el exhabitante de la casa de el "Gran Hermano" fue relacionado con la polémica actriz, a quien visitaba frecuentemente en su casa e incluso ambos daban entrevistas desde ese lugar.

Aunque la diferencia de edad entre ellos era de más de 40 años, eso no fue impedimento para que compartieran románticos momentos juntos, por lo que De Nigris fue tachado de interesado y de querer despojar a "La Tigresa" de sus pertenencias.

Sin embargo, para callar esos rumores, Poncho devolvió los costosos regalos que la actriz le había dado, para así demostrar que no había intereses materiales en su relación con ella.

Asimismo, el regiomontano destacó en varias entrevistas que nunca tuvo relaciones íntimas con la intérprete de "La Martina", y que ante ella aparentó ser gay para disuadirla de cualquier interés sexual.

"No me gusta decir mentiras, nunca la besé en la boca. Más que la respeté, yo la veía como a una abuela porque era mayor que yo. Imagínate que hubiera tenido relaciones sexuales con ella, yo no lo hubiera disfrutado porque no estaba enamorado", declaró en una ocasión.

Sin embargo, al enterarse de su muerte, no dudó en despedirla con cariño y respeto.