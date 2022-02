"Platanito" confiesa que Alfredo Adame lo amenazó de muerte

El actor ha sido mediático en los últimos días por el altercado que tuvo con un matrimonio y al que acusó de robarle una costosa esclava de oro

Por: Edel Osuna

Una de las personalidades más polémicas en el mundo de la farándula es el actor Alfredo Adame, quien ha tenido conflictos con diferentes famosos.

Entre ellos están Laura Bozzo, Carlos Trejo (uno de los más mediáticos), con su ex Diana Golden, Rey Grupero, entre otros.

Además, recientemente declaró a los medios que no les heredaría nada a sus hijos y, en días pasados, por agarrarse a golpes en una calle de la Ciudad de México con una mujer y el esposo de ésta, a quienes acusó de robarle una valiosa cadena.

Pero ahora quien saltó a la palestra es el conocido payaso "Platanito", quien durante una entrevista para el programa De Primera Mano reveló que Adame lo había amenazado de muerte.

El comediante dijo que lo que causaba más risa lo que Alfredo estaba haciendo, que su propio espectáculo.

Su revelación surgió cuando a "Platanito" se le preguntó quién de entre Adame y Trejo ganaría, sin dudarlo, y el payaso respondió:

"Cuando me metí al escándalo con él, mejor me hice a un lado porque no vivo de eso, vivo de mis shows, no me interesó seguirle dando fama a este señor", indicó.

Para luego revelar: "Me amenazó de muerte, que trae pistola y lo dijo públicamente, están ahí las grabaciones".

Dijo que aún recordaba el incidente públicamente, por si algo llegara a ocurrirle, dado a las amenazas de Adame.

De acuerdo con el payaso, Alfredo señaló que cuando lo viera lo iba a matar, y subrayó: "El día que pase algo, ahí está el responsable".