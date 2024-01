Peso Pluma moja a fan en su concierto, lo critican en redes sociales

Hassan Kabande Laija, también conocido como Peso Pluma en el ámbito artístico, ha vuelto a destacar en las principales tendencias de las redes sociales debido a un video viral.

En esta ocasión, el cantante de música regional mexicana generó opiniones divididas al verter una botella de agua sobre el rostro de un fan sin dar ninguna explicación, lo que muchos consideraron como una falta de respeto.

Para sorpresa de muchos, en este caso, Peso Pluma no optó por estrechar la mano de sus seguidores, sino que tomó una botella de agua y la exprimió frente a un fan que llevaba una gorra negra y una chamarra de mezclilla.

Como era previsible, el joven en cuestión quedó completamente mojado y no tuvo más remedio que sacudirse para continuar disfrutando del espectáculo.

El intérprete regresó al centro del escenario y prosiguió con su actuación como si nada hubiera ocurrido.

Hasta ahora, no se ha revelado la razón por la cual Peso Pluma actuó de esa manera hacia su fan. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales opinan que fue una falta de respeto.

LAS OPINIONES

"Antes me caía bien, pero ahora que Xavi le está ganando, se excedió". "Fue demasiado grosero". "Incluso pateó la bebida que estaba en el suelo". "Ese es mi ídolo, humillando a quienes lo apoyan". "Oh no, qué feo. Ya no me agrada, y menos por su falta de humildad. Todo lo que sube, baja", fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, algunos usuarios en línea salieron en defensa del cantante y señalaron que en ningún momento se percibe al joven afectado. Incluso compartieron otros videos del momento exacto en que Doble P arrojó el agua, acompañados de comentarios burlones al respecto.





CONTROVERSIA POR VIÑA DEL MAR

La actuación especial del artista mexicano en el Festival de Viña del Mar ha generado controversia debido al contenido de sus canciones. A pesar de ello, todo apunta a que participará en la edición de 2024.

Además, se ha anunciado recientemente que será uno de los artistas principales en el Festival Coachella 2024.