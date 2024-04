Peso Pluma: Ella es la joven con quien se le vio en Coachella 2024

Peso Pluma, el famoso cantante de corridos tumbados ha dado bastante de que hablar en los últimos días en el mundo del espectáculo, esto debido a sus actuaciones en Coachella 2024 y porque también fue visto muy acompañado de una bella mujer.

A través de un video en Tiktok se observó a Peso Pluma llegando al festival acompañado de una misteriosa figura, identificada como Gabrielle Britez. Esta llegada sorprendió a muchos tras la reciente separación del cantante de su expareja, Nicki Nicole, debido a rumores de infidelidad.

¿QUIÉN ES LA JOVEN?

Gabrielle Britez, una modelo e influencer de doble nacionalidad argentina-ecuatoriana, ha estado ganando reconocimiento en el mundo del modelaje desde que decidió abandonar Ecuador a los 18 años en busca de oportunidades en Estados Unidos.

A pesar de que la vida privada de Gabrielle Britez ha sido mayormente discreta, se sabe que actualmente forma parte de la prestigiosa agencia Wilhelmina Models en Nueva York.

Con más de 150 mil seguidores en Instagram, Britez comparte ocasionalmente instantáneas de su vida y proyectos profesionales, manteniendo cierto misterio en torno a su relación con Peso Pluma.

Cabe destacar que a pesar de que ni Britez ni Peso Pluma han confirmado ni desmentido su relación, los usuarios de redes sociales ya especulan sobre un posible romance entre ambos.

Desde su aparición juntos en Coachella, los rumores no han dejado de crecer, alimentando la curiosidad de los seguidores del artista y de la modelo.

¿INDIRECTA DE NICKI NICOLE?

El rumor sobre el nuevo romance de Peso Pluma no pasó desapercibido por Nicki Nicole, quien en los últimos días ha publicado fotografías suyas en Instagram acompañadas de mensajes de desamor, que según varios usuarios, van dedicados a 'Doble P'.

"Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di"; "A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir, diciendo que no me extrañas"; "Pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui", son los mensajes que recientemente escribió Nicki Nicole en redes sociales.