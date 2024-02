Peso Pluma desbancado en plataformas musicales

La popularidad de Peso Pluma parece estar en declive. El cantante mexicano de corridos tumbados ha generado considerable atención en las últimas semanas, ya sea por su reciente separación con la también cantante Nicki Nicole o su cancelación en el Festival del Mar en Chile.

Como parte de la rutina semanal, las plataformas de streaming han revelado las canciones más reproducidas, y se nota que el interés del público mexicano por las canciones de Peso Pluma está disminuyendo gradualmente. Aunque aún se mantiene en el top 10, se observa una disminución en la presencia de sus canciones en las posiciones destacadas.

La gran novedad es que el artista estadounidense Xavi ha logrado consolidarse como el intérprete más popular en nuestro país gracias a sus temas "La Diabla" y "La Víctima", con la ayuda de la plataforma TikTok. Cabe destacar que Xavi ha confirmado la realización de un concierto en la Ciudad de México.

Contrario a las clasificaciones de popularidad en México, el tema "Peso Pluma" no se encuentra ya entre los diez primeros lugares. No obstante, Xavi ha logrado posicionar su canción "La Diabla" en la segunda posición.

LAS 10 MAS ESCUCHADAS EN MEXICO

La diabla – Xavi

La víctima – Xavi

First Love – Oscar Ortiz, Edgardo Nuñez

Igual que un ángel – Kali Uchis, Peso Pluma

Qué onda - Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida

Harley Quinn – Fuerza Regida, Marshmello

Poco a poco - Xavi, Los Dareyes de la Sierra

Alucín – Eugenio Esquivel, Grupo Marca Registrada, Sebastian Esquivel

Y lloro – Junior H

Qlona – Karol G, Peso Pluma

LAS 10 MAS ESCUCHADAS EN EL MUNDO

Beautiful Things – Benson Boone

La diabla – Xavi

Greedy – Tate McRae

Carnival - Kanye West, Ty Dolla Sign

Cruel Summer – Taylor Swift

Stick Season – Noah Kahan

My Love Mine All Mine – Mitski

One of The Girls - The Weekend, Jennie, Lily-Rose Depp

Luna – Feid, ATL Jacob

Redrum – 21 Savage