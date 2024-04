Perrie Edwards alcanza el top global #1 con su nuevo sencillo

La cantante británica Perrie Edwards debutó en el top #1 global en las listas de música con su nuevo sencillo "Forget About Us" lo que emocionó a los fans de la artista.

Perrie ha vuelto a la música con su nueva canción donde nos trajo de vuelta la música al estilo Katy Perry que nos pone a bailar y cantar a todo volumen.

La cantante británica es parte de la famosa y premiada banda Little Mix quienes se dieron a conocer a través del programa The X Factor en 2011 y que tan solo un año después de su participación debutaron con su álbum DNA que incluye los populares sencillos "Wings", "DNA" y "Change Your Life".

En 2021 lograron hacer historia al convertirse en el primer grupo femenino en ganar la categoría de "Mejor Grupo" en los Brits Awards, la máxima premiación a la música en el continente Europeo.

Y tras anunciar que tomarían un descanso en 2021, en 2023 una de sus integrantes Leigh Anne, regresó con dos nuevos sencillos y ahora lo hace Perrie Edwards a quien la caracteriza un rango vocal único.

Foto: Instagram @perrieedwards

SU CANCIÓN EN SOLITARIO ALCANZÓ EL NÚMERO #1 EN ITUNES GLOBAL

La intérprete de "Salute" alcanzó las primeras posiciones en las listas de música tan solo a unas horas del lanzamiento de su canción, noticia que celebró junto a sus fans agradeciéndoles por el apoyo.

Además tras el estreno de su video, ofreció una presentación del sencillo en la que prensa y fanáticos estuvieron presentes y así mismo el evento fue transmitido en vivo a través de la cuenta de Instagram de la artista.

Si te gusta la música de Little Mix y el pop para bailar y cantar, ¡no dudes en escuchar esta canción que seguro te gustará!