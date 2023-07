Paul Stanley: esta fue su reacción al enterarse de la muerte de su perrito Chester

El conductor Paul Stanley, quien se convirtió en el quinto eliminado de "La Casa de los Famosos", tuvo que ponerse al tanto de lo sucedido en el exterior; entre ello la lamentable noticia de la muerte de su perrito "Chester".

El pasado 19 de junio, la novia del también actor, Joely Bernal, reveló la muerte de la querida mascota de la familia.

"Chester" tenía más de 15 años, y la pareja del famoso tomó la decidió de dormirlo, ya que padecía graves problemas de salud debido a su edad; sin embargo, esta noticia no fue dada al conductor durante su estancia en "La Casa de los Famosos".

ASÍ SE ENTERÓ PAUL STANLEY DE LA MUERTE DE SU PERRITO

Al terminar la Gala de eliminación, el hijo de Paco Stanley fue trasladado a un hotel, donde permaneció hasta el martes.

Durante un breve encuentro con la prensa, el presentador reveló detalles de su participación en el reality show, pero lo que más conmovió a sus fans fue cuando habló sobre la muerte de su perrito.

El famoso mencionó que no sabía de la muerte de "Chester", pero una vez que salió de "La Casa de los Famosos" le informaron; destacó que así es la carrera de la farándula, a veces quita momentos importantes.

"Estoy lampareado todavía (...) Sigo en shock, llevo apenas un día, no he dormido. Ayer en la noche que ya pude regresar a casa fue que me dijeron que había fallecido mi perro", dijo.

PAUL SE REENCUENTRA CON SUS PERROS

Paul conmovió a sus seguidores de redes sociales al compartir un video en el que se ve cómo sus perros lo reciben luego de ausentarse por un tiempo prolongado.

"Así me recibieron los bebés de la casa y triste porque Cheche se nos fue", escribió.