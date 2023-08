Paul McCartney en México: esto cuestan los boletos

Paul McCartney, el icónico exintegrante de The Beatles y una de las figuras más influyentes en la historia de la música, ha anunciado oficialmente una serie de emocionantes conciertos que tendrán lugar en México.

Este emocionante anuncio llegó a través de las plataformas de Ocesa, así como en un mensaje directo del propio McCartney a sus seguidores.

La última vez que el célebre Sir Paul visitó la Ciudad de México fue en 2017, en un concierto histórico que dejó una huella imborrable en el Estadio Azteca.

Ahora, los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de su música en vivo una vez más, ya que el talentoso cantante subirá al escenario del Foro Sol el próximo 14 de noviembre de 2023. Ante una audiencia estimada de más de 65 mil personas, McCartney deleitará al público con sus inolvidables éxitos.

Según la información oficial proporcionada por Ticketmaster y Ocesa, los siguientes serán los costos de las entradas para disfrutar del concierto de Paul McCartney en el Foro Sol de la Ciudad de México:

DIAMANTE 12,080.00

PLATINO $6,580.00

ORO $5,580.00

ROSA $5,080.00

MORADO $4,480.00

AZUL $3,880.00

GENERAL B $1,180.00

VERDE A $3,080.00

NARANJA A $2,480.00

VERDE B $1,980.00

NARANJA B $1,580.00

VERDE C $980.00

NARANJA C $680.00

La influencia ejercida por Paul McCartney en la industria musical es innegable, consolidándolo como uno de los cantautores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos.

Su catálogo inigualable de canciones icónicas, que abarca desde clásicos como "Hey Jude", "Live and Let Die", "Band on the Run" hasta "Let It Be" y muchas otras, transforma la vivencia de asistir a un concierto de Paul McCartney en un auténtico placer para los amantes de la música.

La gira "GOT BACK" promete ofrecer horas de los momentos más destacados de los últimos 60 años de la historia musical, incluyendo docenas de canciones de la carrera en solitario de Paul, de Wings y, por supuesto, de The Beatles, que han sido parte fundamental del sonido de nuestras vidas.