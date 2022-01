Paquita la del Barrio, está postrada en la cama, no puede caminar

La intérprete de Rata de dos patas, publicó un video en sus redes sociales en donde explica que tiene problemas de salud serios

Por: Joel Zazueta

La famosa cantante mexicana afirmó que tuvo que cancelar un concierto próximo que tiene, debido a que no se siente nada bien y relató algunos detalles de los males que le aqueja.

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram en donde publicó un video explicando desde su cama, el mal momento de salud por el que está pasando.

"Mis amigos de Moroleón, la verdad créame que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que ustedes querían que estuviera por allá, pero lamentablemente no estoy bien", dijo la cantante.

Además, reveló algunos detalles sobre su estado de salud: "El día sábado me hicieron un tratamiento y debo guardar reposo entre 2 o 3 semanas, en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo".

Paquita la del Barrio ofreció unas disculpas sinceras a sus fieles seguidores por no poderse presentar en Guanajuato, dejando en claro que regresará después.

"Me da mucha pena no poder estar con ustedes porque saben que nunca les he fallado, a todo el público de Moroleón mil disculpas, ya que me encuentre bien de salud voy a regresar con ustedes", puntualizó.

En la red social de Instagram le siguen 81,200 personas, publicó un comunicado en donde de manera oficial da a conocer que fue sometida a un procedimiento médico para poder aliviar el dolor que tenía en el nervio ciático.

Se dejó en claro en el documento que el problema de salud que tiene no será un impedimento para que junto con Lupita D'Alessio hagan su gira artística planeada.