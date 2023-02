Pablo Montero rompe el silencio sobre denuncia por abuso sexual

Fue en una entrevista para el matutino "Hoy" que el intérprete de "Se te olvidó" habló por primera vez sobre el escándalo en el que se ha visto envuelto.

Montero aseguró que no existe una orden de aprehensión en su contra; además, señaló que ya se puso en contacto con su abogado para darle seguimiento a la acusación.

"Hay una carpeta de investigación, eso es lo único que hay, no me han citado, yo le he comentado a mi abogado, yo quisiera presentarme por mi propia voluntad y ver lo que está pasando, lo que sale en el encabezado es una vil mentira", dijo el famoso.

Asimismo, Montero señaló que no conoce a la mujer que lo acusa y aclaró lo que sucedió el día que supuestamente se suscitaron los hechos.

"Yo no fui a cantar, fui a una reunión que tuve, y salíamos a un lugar [...] absolutamente no la conozco, la verdad te mentiría si te digo que conozco a la persona, yo fui a un lugar y obviamente me pidieron fotos en la parte donde yo me encontraba, me pidieron fotos varias personas y una de las personas que me pidieron fotos era ella", añadió.

El famoso incluso compartió con los conductores que, pese a que no ha recibido una notificación, ha pensado en presentarse voluntariamente con las autoridades que sean pertinentes, pues busca encontrar la verdad sobre estas acusaciones.

"No me han notificado, no me han citado a declarar, el más interesado en declarar y aclarar esto soy yo, en aclarar esta mentira, como ya lo dijo mi abogado no hay ninguna orden de aprehensión en mi contra, yo no me he escondido ni tengo porqué hacerlo", mencionó.