Óscar Schwebel, de OV7, se declara persona “andrógina”

El integrante de OV7, Óscar Schwebel, declaró en entrevista con “Ventaneando” que se identifica como una persona andrógina (que aparenta rasgos de hombre o mujer), por lo que para aparecer en sus redes sociales o en conciertos prefiere usar ropa femenina.

Schwebel aseguró que es una persona heterosexual, incluso mantiene una excelente relación matrimonial con Gina, quien lo apoya y no le molesta que vista con ropa de mujer.

“Soy una persona heterosexual, pero no tengo problema de vestirme como una chica”, aseveró.

El cantante destacó que en alguna ocasión intentó usar tacones, pero no se sintió cómodo y lo dejó por la paz. “Sí los probé en un par de ensayos, pero me di unos buenos ‘tiznadazos’ y hasta ahí quedó”.

Reveló que su gusto por vestir de esa manera, nace de la admiración que siente por David Bowie, Lou Reed y todo lo que concierne al estilo del glam rock.

“Incluso mi maestra de vida, la señora Julissa, cuando yo era niño me enseñaba a todos los ídolos el glam rock de los años 70 y me enganché”, destacó.

Óscar Schwebel aseguró que no tiene miedo de usar una falda, maquillarse o pintarse las uñas, porque no se siente definido por una prenda, sino que simplemente al entrar a una tienda le llama más la atención la ropa de mujer porque es más divertida que la de hombre, que le parece demasiado aburrida.

El OV7 mencionó que su vestimenta o su maquillaje no le causan conflictos con su esposa Gina, pues ella lo entiende y lo apoya, al grado que le presta su ropa, incluso trata de comprarse prendas para ella, pero que también pueda usarlas él.

“Ella me dice, ‘me compré esto, pero también a ti se te vería padre’, incluso se acaba de comprar un vestido y me dijo que a mí también se me vería muy padre”; además destacó que son un matrimonio con libertad y respeto absoluto, lo que los ha hecho mucho más unidos y su relación más sólida.