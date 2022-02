"Nunca trae dinero", exnovia de Alfredo Adame habla del actor

Una expareja sentimental del conductor, dice que tiene muchísimas deudas con el banco y por eso le marcan todo el día para que pague

Por: Joel Zazueta

Una expareja sentimental de Alfredo Adame, quien fue novia del actor en 2018, desmintió que sea millonario como lo hace creer, indicó que al contrario tiene muchísimas deudas con los bancos y tiene carencias en su casa.

En una entrevista con el programa de Farándula De Primera Mano, habló de las carencias con la que viva en su casa Adame, lo que provocó severos problemas cuando vivieron juntos.

"Él vive en una casa muy vieja, cuando por primera vez entré había un hoyo, un cuadrado no sé por qué en el techo, pero estaba muy grande, cuando yo entré me dijo lo voy arreglar, pero no supe que era, dijo Susan Quitana.

También la exnovia de Adame afirmó que en la casa del actor no tiene agua después de las 7 de la noche debido a que nunca quiso invertir en comprar una bomba de agua, comentado que en repetidas ocasiones le cortaron el agua debido a la falta de pago.

"No puedes ni ir al baño o querer lavarte las manos en la noche, pasando las 7 de l anoche ya no sale agua... Una personas que trabaja ahí me dijo que él nunca quería gastar en poner una bomba, recordó la exnovia del conductor.

Otro de los problemas que tenían era porque constantemente recibía llamadas de los bancos, incluso en la madrugada, porque el actor tenía muchas deudas y no las pagaba.

"Dos veces nos cortaron la luz debido a que no la pagaba(...) Nunca trae dinero en la bolsa, siempre le hablaban en la madrugada, mañana, tarde por que debe mucho dinero al banco".

Susan Quintana, afirmó que no le interesa el actor, hoy en día tiene una pareja nueva, y aprovechó para denunciar que el conductor le sigue llamando para amenazarla vía telefónica.