Nodal estrena "Ya no somos ni seremos" y surgen los memes

En cuestión de unas horas, el cantante se volvió tendencia en redes y el tema cuenta con casi 2.5 millones de visualizaciones en YouTube.

PUBLICIDAD

Los admiradores del sonorense se dijeron conmovidos por lo profundo de la letra de la canción y externaron que les hace pensar que el nuevo tema está dedicado a Belinda.

No saben cómo se me llena el pecho de felicidad... por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música.

Gracias a tod@s mis fans por la paciencia, amor y apoyo! #YaNoSomosNiSeremos??#Forajido?????????? — NODAL (@elnodal) February 17, 2022

Sin embargo, el jueves por la tarde el cantante informó a través de su cuenta de Twitter que era algo que tenía preparado desde hace dos años y que por fin empezaría a salir todo el repertorio musical que tenía guardado para sus fans.

Las opiniones respecto al lanzamiento de la nueva canción del originario de Caborca, estuvieron divididas, mientras unos le demuestran su apoyo incondicional, otros usuarios opinan que todo fue una buena estrategia publicitaria y que están seguros que dentro de unos días estarán juntos de nuevo.

"¿A nadie le parece una trampa publicitaria? ¿O solo a mí?", escribió una usuaria.

"Yo creo que está dedicado a una ex, pero no a Belinda"; "¡Pura publicidad!"; "Ay, no sé, pero pareciera una estrategia de publicidad para lanzar su sencillo y luego Beli va a estrenar su serie"; "Creo que es marketing. Guarden este comentario, porque ellos no han terminado"; "Que buena estrategia de publicidad se trae este wey. Ahora me hace pensar que se usaron mutuamente porque causaban sensación", fueron algunas de las opiniones.

SURGEN LOS "MEMES" TRAS LANZAMIENTO DE "YA NO SOMOS NI SEREMOS"

Por otro lado, los "memes" no se hicieron esperar luego de que los internautas escucharan "Ya no somos ni seremos".

Unos opinaron que tenía una letra "llegadora", ideal para quienes acababan de terminar una relación. Incluso algunos llegaron a relacionar que el tema está dedicado a la cantante.

*Christian Nodal* dice en #YaNoSomosNiSeremos : "Lo que duró varios meses, va a dolerme para toda la vida"

Yo, recordando a mis amores tóxicos mientras la escucho: pic.twitter.com/2V4tpeAhtJ — Cloudy?? (@NubiaArizaga2) February 18, 2022

Yo andaba al 100 y resulta que nodal sacó canción. pic.twitter.com/BCA9UvYCJD — Josué (@Tano_borja) February 18, 2022

A pasado menos de una semana de su separación y Christian Nodal ya saco una canción #YaNoSomosNiSeremos pic.twitter.com/BDkJvrul7a — ??Federico Adan?? (@FedericoAdan28) February 18, 2022

{"tipo":"Embed","url":"","orientacion":"Horizontal"}