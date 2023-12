¡No fue el beso! Ésta es la razón por la que Blancanieves despertó

Blancanieves es una de las películas más icónicas de Disney, pero lo que pocos saben es que difiere considerablemente del cuento clásico.

Tanto la versión de los hermanos Grimm como la película de Walt Disney tienen sus diferencias, y una de ellas es cómo Blancanieves despierta después de ingerir la manzana envenenada que le dio su madrastra.

¡Claro! Uno de los momentos más importantes de Blancanieves y los siete enanitos es cuando el príncipe Florian la rescata con un beso y la devuelve a la vida.

A diferencia de lo que todos creem el beso no fue lo que devolvió la vida a Blancanieves, sino que fue un accidente. Aquí te explicamos lo que sucedió según el cuento de los hermanos Grimm.

POR ESTE MOTIVO DESPERTÓ

Es importante recordar que Blancanieves muere tras morder la manzana envenenada de su madrastra. Sin embargo, más tarde es hallada por los siete enanos en el bosque.

Según el cuento original, el príncipe se extravía y descubre el ataúd en el bosque. Él ofrece oro a los enanos para obtenerlo, pero ellos rechazan su oferta.

El príncipe insiste: "Si no me lo venden, regálenmelo. No puedo vivir sin contemplar a Blancanieves". Ante su perseverancia, los enanos finalmente acceden a su pedido.

Entonces, el príncipe Florian ordena a sus sirvientes llevar el ataúd sobre sus hombros. Durante el traslado, tropiezan con un arbusto, haciendo que Blancanieves expulse el trozo de manzana envenenada que había ingerido. Este incidente la hace despertar al instante.

El relato menciona: "Al tropezar con el arbusto, Blancanieves vomitó el pedazo de manzana que había comido, abrió los ojos de inmediato, levantó la tapa del sarcófago, se incorporó y volvió a la vida".