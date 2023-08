Nicola Porcella llega a su natal Perú, así lo reciben

Nicola Porcella, quien quedó en segundo lugar en el reality La casa de los famosos, volvió a Perú, su tierra natal, con el propósito de resolver asuntos de carácter personal y conmemorar el aniversario de su madre, Fiorella Solimano.

A través de sus plataformas digitales, el reconocido artista de 35 años compartió fragmentos de su travesía a bordo del avión con destino a Perú.

Una vez que pisó su suelo natal, Porcella registró un video en el que expresó su gratitud hacia la compañía aérea y extendió palabras de agradecimiento a una de las asistentes de vuelo. "Experimentamos un vuelo realmente placentero, qué experiencia vivimos en este vuelo", comentó.

Nicola aparentemente arribó al aeropuerto en las primeras horas de la madrugada, evitando así generar aglomeraciones. Esto fue observado por un reportero del programa peruano "Amor y Fuego", quien esperó a las afueras del recinto aéreo para recibirlo. El reportero se dirigió a Nicola diciendo: "Hermano, hemos estado aquí desde la madrugada, ¿me concedes un minuto?"

"Dime, dime", dijo el participante de La casa de los famosos al subirse a un auto negro. El reportero comentó: "Indudablemente, la clave de tu éxito radicó en esa conexión que tuviste con Wendy Guevara".

"No sabría si eso fue la clave del éxito o no, creo que fue siempre yo y jugar a ser yo, siempre lo dije, jugar a ser una persona trasparente", respondió el actor.

"Inicialmente, tenía la intención de quedarme por unas semanas, pero terminé quedándome hasta el último momento. También quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes, ya que soy consciente de que me han brindado un gran respaldo. No imaginaba que contaba con este nivel de apoyo aquí en Perú. Reconozco que ustedes fueron uno de los pocos medios que me respaldó desde el principio y no se sumó más tarde a la corriente", le expresó.

Ante la pregunta sobre si tiene planes de visitar Perú junto a Wendy, Nicola compartió: "Estamos considerándolo porque Wendy acaba de comenzar con su programa y yo también tengo compromisos con Televisa. Nos han organizado una agenda bastante ocupada justo después de finalizar el reality".

Durante la breve conversación con el reportero de "Amor y Fuego", Nicola compartió que su estadía en Perú sería breve: "Estoy aquí por cuestiones relacionadas con la venta de algunas cosas, es un viaje relámpago, estaré solo por unos pocos días".

En sus historias de redes sociales se le ve que ha visitado un spa, así como algunos lugares de su preferencia y personas queridas por él.