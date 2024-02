¿Nicky Nicole confirma truene con Peso Pluma?

Nicki Nicole rompió el silencio horas antes de que empezaran a circular rumores sobre una supuesta infidelidad de Peso Pluma, lo que habría llevado al fin de su relación.

A través de sus historias en Instagram, la rapera compartió un mensaje este martes 13 de febrero que parece confirmar la traición.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", publicó en sus historias de su red social.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", escribió.

¿PESO PLUMA LE FUE INFIEL?

Peso Pluma desató una considerable controversia, y no precisamente por la letra de sus canciones, sino al difundirse un video en el que el cantante, también conocido como La Doble P, aparece tomado de la mano de una mujer que aparentemente no es Nicki Nicole, su actual pareja.

Aunque la fecha exacta del video no se especifica claramente, todo sugiere que esto habría ocurrido durante la fiesta posterior al Super Bowl en Las Vegas, Nevada.

En el video difundido en plataformas sociales, que ha adquirido rápida viralidad, se observa a Peso Pluma aparentemente saliendo del Super Bowl y encaminándose hacia una fiesta con el DJ Alec Monopoly.

Ambos compartieron algunas historias en Instagram, donde se les ve disfrutando de la noche, consumiendo bebidas alcohólicas.

ASÍ ERA LA MUJER

No obstante, en el video que muestra a Peso Pluma acompañado de una enigmática mujer, se evidencia que el cantante lleva la misma indumentaria que lució en el Super Bowl: una sudadera estilo jersey de color negro de la marca Balenciaga, una gorra de la NFL y unos lentes oscuros.

Se aprecia al cantante llegando a un lujoso casino en compañía de una mujer a la que tiene tomada de la mano. Esta mujer viste un vestido corto y de manga larga en tonos blanco y negro, con una larga cabellera que llega hasta la cintura.

Las características físicas de esta mujer han llamado la atención de los seguidores del cantante, ya que Nicki Nicole, la presunta novia de Peso Pluma, recientemente cambió el color de su cabello a un tono más castaño y se encontraba en un concierto en Costa Rica en ese momento.

Además, se han compartido capturas de pantalla donde se ve al cantante en una mesa del casino en compañía de la misma mujer; ambos parecen estar riendo y con una actitud que ha suscitado sospechas entre los seguidores, quienes plantean la posibilidad de una traición por parte de Peso Pluma a Nicki Nicole.

NICKI NICOLE ELIMINÓ SUS FOTOS DE INSTAGRAM

Las redes sociales estallaron ante las especulaciones sobre la presunta traición de Peso Pluma a Nicki Nicole, quien al parecer ya ha reaccionado al video. Esto se evidencia en la eliminación de todas las fotografías que tenía con el cantante de corridos tumbados de su cuenta de Instagram.

Es importante recordar que el pasado 10 de febrero, Nicki Nicole se presentó en el festival Picnic en Costa Rica, por lo que no pudo asistir al Super Bowl con Hassan, el nombre real del artista.

En ese momento, la cantante argentina compartió nuevamente en sus historias de Instagram algunos momentos de su concierto, mostrando una secuencia de fotografías.