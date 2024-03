Nicandro Díaz: Estas son las primeras palabras de la pareja del productor tras su muerte

Mariana Robles, la pareja sentimental de Nicandro Díaz, productor de Televisa que lamentablemente falleció el pasado 18 de marzo de 2024 debido a un accidente en moto, arribó a la Ciudad de México y compartió sus primeras declaraciones con la prensa sobre de la pérdida de quien fuera su novio.

En un vídeo divulgado por el programa "Despierta América", se observó a Mariana visiblemente afectada mientras intentaba dirigirse a los medios, a quienes ofreció unas breves palabras.

La joven actriz compartió que se encontraba sumamente afligida y se sentía "destrozada" tras el repentino fallecimiento de su pareja en un accidente.

"Muy triste, muy triste, rota, mal", fue lo que expresó frente a las cámaras que la abordaron en el aeropuerto.

ESTO LE PREGUNTARON

Entre los cuestionamientos que hicieron los reporteros presentes, destacaron algún posible homenaje en memoria del estimado productor, ya que en el ámbito artístico, actores, presentadores y otros colegas han demostrado su solidaridad con la familia de Nicandro Díaz.

Mariana Robles aclaró que las personas habilitadas para tomar decisiones sobre los servicios conmemorativos y homenajes posteriores del productor son los miembros de su familia, particularmente su hijo mayor. Por consiguiente, ella no tenía conocimiento de lo que ocurrirá al respecto.

"No lo sé, eso lo tiene que ver la familia, yo no lo sé, su hijo mayor es el que tendrá que ver eso, él es el que está autorizado para tomar esas decisiones yo no", manifestó.

"Estoy triste, que les puedo decir, era mi compañero, era mi hombre", exclamó mientras caminaba por el lugar.

Durante la entrevista uno de los reporteros ahí presentes, le preguntó sobre un moretón que tenía la actriz en el cuerpo, probablemente resultado del accidente en el que ella acompañaba a Nicandro Díaz y que fue el causante de su repentina muerte.