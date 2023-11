Netflix: Tres series coreanas que debes ver, hablan sobre la amistad y duran 16 capítulos

Las series coreanas suelen tener una duración estándar de 16 episodios, y muchas de ellas gozan de gran popularidad gracias a sus tramas que ponen énfasis en la amistad. Un excelente ejemplo es "Behind Your Touch", un drama criminal que, además, profundiza en las relaciones de amistad entre sus personajes principales.

Otro dorama que no se puede dejar de mencionar es "Fight for my Way", donde la historia de dos amigos de la infancia se entrelaza con su lucha por alcanzar sus sueños, lo que fortalece aún más su relación de amistad.

Además, encontramos la serie "My First First Love", que ilustra la transición de una amistad hacia un amor romántico, explorando cómo los desafíos y experiencias compartidas pueden transformar esa relación.

Estas son las series:

- "Behind Your Touch"

- "Fight for my Way"

- "My First First Love"





Estos dramas coreanos pintan una perspectiva única de la amistad, revelando su complejidad pero también su esencia enriquecedora y fundamental en nuestras vidas.





BEHIND YOUR TOUCH

Esta es una historia ambientada en un pueblo agrícola, donde Ye Boon, un veterinario con habilidades psicométricas sorprendentes, se une a Jang Kyul, un detective entusiasta.

Juntos, trabajan en resolver delitos menores y enfrentan desafíos intrigantes en su comunidad rural.

FIGHT FOR MY WAY

La serie sigue a un grupo de cuatro amigos llamados "The Fantastic Four", quienes se han conocido desde la infancia y han sido inseparables desde entonces.

Ahora, como adultos jóvenes, los cuatro luchan por sobrevivir, encontrar el amor y triunfar en sus carreras profesionales.





MY FIRST FIRST LOVE

Serie de televisión del 2019 con dos temporadas y 16 episodios. Yun Tae-yo (Ji-soo) ve cómo, por motivos personales, sus amigos se mudan a su casa, dando lugar a una convivencia llena de experiencias que van desde el amor hasta la amistad.