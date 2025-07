Natalia Jiménez hizo su última quimioterapia; así fue su batalla contra el cáncer

La creadora de contenido e influencer española Natalia Jiménez, conocida por su participación en MasterChef Junior, se volvió tendencia este viernes 11 de julio tras anunciar a través de un video que recibió su última sesión de quimioterapia.

La joven de 21 años compartió con sus seguidores cómo ha sido su lucha contra el cáncer en la sangre desde que recibió el diagnóstico en enero de 2025.

NATALIA JIMÉNEZ HIZO SU ÚLTIMA QUIMIOTERAPIA

A través de sus redes sociales compartió un video contando cómo fue su última quimioterapia que rápidamente se virilizó y recibió miles de mensajes de apoyo. En la descripción, Natalia escribió: "Espero de corazón que sea la última".

En las imágenes, la influencer muestra cómo fue su día desde que se levantó, se arregló para asistir al hospital, hasta el momento en que terminó su tratamiento, acompañada de su novio, Abe, quien ha sido uno de sus principales pilares durante esta etapa.

Aunque la noticia representa un paso esperanzador, Natalia aclaró que aún no se encuentra libre de la enfermedad. Deberá someterse a estudios médicos que confirmen si el tratamiento fue exitoso. "Me despido y por favor pido que esta sea la última de todas las quimioterapias de mi vida", expresó conmovida.

ASÍ FUE SU BATALLA CONTRA EL CÁNCER

Durante su proceso, la joven recibió un total de 12 quimioterapias y ha compartido abiertamente los efectos secundarios que ha enfrentado, como la pérdida de cabello, cejas e incluso problemas dentales. En uno de sus videos reveló que dos dientes se le partieron a la mitad como consecuencia del tratamiento.

Uno de los momentos más significativos que Natalia compartió fue el retiro del PICC (catéter central de inserción periférica), lo que marca el fin de una etapa complicada y le permitirá retomar algunas rutinas cotidianas como bañarse con normalidad y enfocarse en recuperar peso.

Para celebrar este importante paso en su recuperación, la joven anunció que se tomará un mes de reposo y que planea realizar un viaje a un hotel todo incluido en Mallorca, como una forma simbólica de cerrar este capítulo.

A lo largo de su proceso, Natalia ha utilizado sus redes sociales, especialmente TikTok y YouTube, para compartir su historia con honestidad y valentía. Una de las frases que más ha repetido durante este año y que se ha convertido en su lema es: "No podemos decidir lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos a ello."

LANZARÁ UNA CANCIÓN INSPIRADA EN SU PROCESO

Natalia Jiménez, adelantó que pronto lanzará una canción inspirada en su proceso de sanación emocional. "Tal vez sea una de las canciones más duras que he escrito, pero también de las que más orgullosa me siento. Es una canción que dice mucho, que me ha ayudado a desahogarme, y ojalá también le sirva a mucha gente para hacer lo mismo", explicó.

Natalia Jiménez se ha convertido en un símbolo de fortaleza para miles de jóvenes, no solo por su lucha contra el cáncer, sino también por la forma en que ha compartido sin filtros una de las experiencias más difíciles de su vida. A pesar de que aún queda un camino por recorrer, su historia es un testimonio de resistencia, esperanza y autenticidad.