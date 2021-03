Muere Yaphet Kotto, primer villano de James Bond

Yaphet Kotto , falleció a los 81 años, imponente actor que trajo un duro magnetismo y una peculiar participación cintas como las de James Bond "Live and Let Die"('Vive y deja morir') y " Alien " (' Alien - El octavo pasajero')

Con sus 1,90 metros, Yaphet Frederick Kotto tuvo una presencia habitual en el cine, la televisión y Broadway, empezando con las películas "Nothing But a Man" de 1964 y "The Thomas Crown Affair" ('El caso Thomas Crown') de 1968.

Debutó en el teatro en una producción de "Otelo" en Boston, y en 1969 reemplazó a James Earl Jones en la obra ganadora del Pulitzer ``The Great White Hope'' en Broadway. Su salto a la fama lo consiguió con el papel del teniente Pope en "Across 110th Street" ('La mafia nunca perdona') de 1972.

Consiguió una nominación a los Premios Emmy por su interpretación de un dictador de nacionalidad Ugandés Idi Amin en la película que fue hecha para televisión en 1977, también trabajó en la cinta de acción en el año de 1987 junto a Arnold Schwarzenegger "The Running Man".

En vida el actor lamentó que siempre sus papeles en las cintas eran de corte de detective y en la mayoría de los personajes tenía que morir al final.

Aún no se sabe el motivo de su lamentable fallecimiento, pero su esposa escribió el siguiente mensaje "Hiciste de villano en algunas de tus películas pero para mí eres un verdadero héroe y para mucha gente también", dijo.