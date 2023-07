Muere Tony Bennett, leyenda de la música estadounidense

La mañana de este viernes falleció el cantante estadounidense Tony Bennett, a los 96 años de edad, informó su familia a través de un comunicado.

Desde 2016 fue diagnosticado con Alzheimer, pero fue a partir de 2018 cuando se salud fue decayendo, cuando preparaba su nuevo material discográfico junto con Lady Gaga.

En 2021 ya no pudo seguir más con su carrera y se retiró de los escenarios, debido a que las complicaciones de su enfermedad lo imposibilitaron para seguir con su música.

Con una larga trayectoria en los escenarios, Tony Bennett compartió con famosos artistas internacionales, incluso con reconocidos intérpretes mexicanos, como Vicente Fernández y Thalía.

La esposa del cantante, Susan Crow, se mantuvo a su lado durante todo el proceso de su enfermedad, que fue dejando estragos poco a poco. "Ya n oes el mismo Tony, pero cuando canta sigue siendo él", expresó Crow en su momento.

TONY BENNETT Y SU MÚSICA

Tony Bennett conquistó el mundo de la música por su voz característica, descrita como una combinación de suaves susurros y murmullos. "Ha muerto el amigo que te cantaba al oído", dicen quienes disfrutaron de su música.

En su historia artística que inició en 1951, vendió más de 50 millones de discos y ganó 18 Premios Grammy.

"Cheek to Cheek", grabada con su gran amiga Lady Gaga, "Rags to Riches", "For once in my life", "Love for sale", "Return to me" a dueto con Vicente Fernández, "The way you look tonight", con Thalía, fueron algunos de los muchos éxitos del famoso cantante estadounidense.