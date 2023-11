Muere mujer durante en concierto de Robbie Williams, esto sucedió

Una mujer de aproximadamente 70 años falleció en un hospital de Australia tras sufrir una grave caída durante un concierto del cantante británico Robbie Williams en Sídney la semana pasada.

Un vocero del Hospital St Vincent confirmó el fallecimiento de la mujer el lunes, luego de pasar cuatro días en estado de coma inducido en la unidad de cuidados intensivos.

Según la fuente, la mujer sufrió graves heridas en la cabeza después de resbalar y caer seis filas de asientos en el estadio Allianz de Sídney.

Este incidente ocurrió cuando la multitud abandonaba el recinto minutos después de que terminara el espectáculo, en la primera noche de la gira XXV del cantante pop británico por Australia.

Un equipo de paramédicos atendió a la mujer en el estadio antes de trasladarla al hospital, donde finalmente falleció.

ASI OCURRIÓ EL ACCIDENTE

Un portavoz del recinto indicó al diario Sydney Morning Herald: "En lugar de utilizar las escaleras, la mujer intentó pasar por encima de las filas de asientos. Perdió el equilibrio y cayó". Un equipo de paramédicos la atendió en el estadio antes de trasladarla al hospital, donde lamentablemente falleció.

Hasta el momento, el cantante no ha abordado el accidente en sus redes sociales, mientras continúa con su gira en Australia, donde se presentará el miércoles en Melbourne.

Este trágico incidente ocurre luego de la muerte de una joven brasileña de 23 años a causa de un golpe de calor antes del concierto que Taylor Swift dio el viernes en Río de Janeiro.

Swift expresó sentirse "sobrecogida" y envió sus condolencias a los familiares y amigos de su seguidora. Además, canceló otro concierto en la ciudad brasileña debido a las "temperaturas extremas" en la zona.





25 AÑOS DE ROBBIE WILLIAMS

Robbie Williams se encuentra celebrando sus 25 años de carrera como artista en solitario en grandes recintos, además en su espectáculo de la gira 2023, el cantante ha incluido el lanzamiento de su nuevo álbum, XVV.

Este disco recopila muchos de sus grandes éxitos y las canciones favoritas de sus seguidores a lo largo de esos 25 años de trayectoria, incluyendo temas como 'Let Me Entertain You', 'Feel', 'No Regrets', 'Rock DJ' y 'Angels'.