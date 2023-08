Muere Miss Venezuela en trágico accidente

Ariana Viera quien actualmente era Miss Venezuela, perdió en trágico accidente de tránsito según informó su madre Vivian Ochoa, la belleza se estaba preparando para representar a su país en Miss América Latina del Mundo 2023.

La joven se encontraba comenzando su carrera en la industria de la moda y la belleza, según el informe de su mamá el deceso ocurrió tras sobrevenirle cansancio extremo al manejar su automóvil y estrelló.

A pesar de que pronto llegaron al rescate equipo médico de emergencias, durante el traslado la habían reanimado pero antes de llegar al hospital su organismo no soportó los múltiples golpes y sobrevino su deceso.

"La revivieron y le dio un infarto, la volvieron a revivir. Cuando la iban a llevar a cuidados para traumas ya ahí quedó. Se quedó dormida mi niña, estaba cansada", comentó la madre en una entrevista.

El suceso ocurrió en Orlando, Florida, cerca de Lake Nona, donde Ariana Viera perdió en control de la unidad, según los reportes quedó dormida y provocó que se impactara contra otro vehículo que se encontraba estacionado por la calle.

Se sabe también que el padre no pudo presenciar la ceremonia fúnebre ya que radicaba en Perú, y aunque intentó conseguir una visa humanitaria, no tuvo respuesta positiva y no pudo despedirse de ella, quien, a petición de su madre, fue cremada.

Entre los otros compromisos que tenía en puerta Ariana Viera, era en Punta Cana en República Dominicana, además que por primera vez iba a participar en un desfile en Nueva York, que era su gran sueño.

Además, era entusiasta emprendedora, ya que tenía un negocio llamado "Full House Cleaning" donde se ofrecían servicios de limpieza a residencias y oficinas.