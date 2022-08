Muere la novia de una generación: Olivia Newton-John

De acuerdo con la noticia, dada a conocer en sus redes sociales, la artista murió este 8 de agosto de forma pacífica en su rancho, ubicado al sur de California.

"Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", escribió Easterling.

Agregó que su amada esposa se convirtió en un símbolo de triunfo y esperanza, durante las tres décadas, al compartir su viaje con el cáncer de mama.

Conociendo el enorme espíritu altruista de Olivia, su familia pidió a sus amigos y fans que no envíen flores a su funeral; en ese caso, que donen el dinero al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John (onjfoundationfund.org), la cual se dedica a investigar medicina natural y a la enfermedad en sí.

Concluyó: "Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer".

QUIÉN FUE OLIVIA

Olivia N ewton-John nace un 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Reino Unido; y cuando cumplió 5 años de edad, sus padres se mudaron a Australia. Tuvo una hija llamada Chloe Rose Lattanzi.

Se volvió toda una celebridad en 1978 encarnando a Sandy, en el bombazo en que se convirtió Grease, en la que fue protagonista con otro grande: John Travolta.

Además, entró a las listas de popularidad con soundtracks de la cinta, You're the One that I Want, Summer Nights y Hopelessly Devoted to You.

Anterior a esos hits, había tenido éxito con If Not for You, Let Me Be There o Have You Never Been Mellow.

Posteriormente participa en el filme Xanadu y se consagró con la canción Physical, en 1981.

OLIVIA Y EL CÁNCER

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, pues en 1992 fue diagnosticada con cáncer de mama; tras fuertes tratamientos se recuperó y se convirtió en ferviente impulsora de la investigación sobre el cáncer y otros males de salud.

Sin embargo, la enfermedad le volvería en otras ocasiones, 2012, el cual mantuvo en secreto, y en 2017, de nuevo sufrió de un tumor cancerígeno en la base de la columna vertebral.

En 1991 fue portavoz del Fondo Ambiental Colette Chuda, en honor de una amiguita de la familia quien murió de la misma enfermedad a los cuatro años.

También fue apasionada de los animales, por lo cual fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD).

Dos años después, en 2019, la reina Isabel II la nombra Dama del Imperio Británico, por su trayectoria artística y su labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer.