Muere el papá de Roberto Palazuelos

En la mañana de hoy, jueves 4 de enero, el mundo del entretenimiento se sumió en la tristeza tras el anuncio de Roberto Palazuelos sobre el fallecimiento de su padre, el reconocido abogado y empresario, Roberto Palazuelos Rosensweit, quien perdió la vida tras una valiente batalla contra el cáncer.

Recientemente, el destacado actor conocido por su participación en exitosas telenovelas como "Muchachitas" y "Hasta el fin del mundo", había compartido la intensa lucha que su padre sostenía contra el cáncer de hueso, diagnóstico que se remontaba a tres años atrás. Palazuelos confirmó la disposición de su padre para 'dar el siguiente paso' en su trayecto.

A través de su perfil en la plataforma X, el reconocido empresario y actor, Roberto Palazuelos, conmovió a toda la comunidad del entretenimiento al comunicar el fallecimiento de su padre, Roberto Palazuelos Rosensweit.

En su publicación en esta red social, compartió un emotivo mensaje que generó una oleada inmediata de muestras de apoyo y solidaridad.

"Gracias papá por darme la vida, hoy te fuiste con Diosito, vivirás en mi corazón siempre, te amo", escribió el también conductor de "El Hotel VIP".

Hacía poco había compartido la noticia del padecimiento de su padre, sorprendido ya que siempre percibió a su padre como un hombre fuerte, activo y saludable que rara vez necesitaba atención médica.

En ese momento había asegurado que estaría más cerca de él, ya que lo consideraba como alguien sumamente importante, "El me moldeó y me dio la vida, le tengo un gran aprecio. Esta situación delicada me hace valorar aún más las cosas".

¿QUIEN FUE SU PAPÁ?

Roberto Palazuelos Rosensweit, padre del actor Roberto Palazuelos, destacó como un respetado abogado y empresario, especialmente reconocido por su experiencia en el ámbito inmobiliario.

En entrevistas recientes, el actor conocido como "El Diamante Negro" compartió que su padre había sido diagnosticado con cáncer de huesos, una enfermedad que afectó su salud durante los últimos tres años.

Roberto Palazuelos muchas veces contó que no tuvo una buena relación con su papá pues éste era muy estricto y siempre se encargó de enseñarle el valor del dinero, por lo que lo limitaba mucho en su niñez y temprana adolescencia. Pero eso sí, él mismo cuenta que su gran aliada siempre fue su tía Susana, quien lo apoyó y quiso siempre como si fuera su hijo.