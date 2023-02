Muere, Anthony Ciccone, hermano de Madonna

El músico Joe Henry, quien está casado con Melanie Ciccone, una de las hermanas de la "Reina del Pop", fue el encargado de confirmar la noticia a través de redes sociales.

"Mi cuñado salió del plano terrenal esta noche. Lo conozco desde los 15 años. Anthony era una persona compleja y Dios sabe que tuvimos nuestras desavenencias, pero lo amaba como a un hermano. Los problemas desaparecen y la familia permanece. Adiós, hermano. Quiero pensar que Dios te está esperando allí arriba para recibirte", escribió en su cuenta de Instagram.

Ciccone había tenido una vida difícil y durante un tiempo tuvo que enfrentar una adicción al alcohol que incluso lo llevó a vivir en las calles; estos problemas lo terminaron distanciando de su familia, ya que, según él, no les interesaba por lo que estaba pasando.

"Soy un cero a sus ojos, no soy una persona, soy una vergüenza. Me dan la espalda, les da igual lo que me pase. Nunca me han querido", declaró durante una entrevista en 2011.

En 2018, luego de más de siete años de vivir en la calle, Anthony Ciccone volvió a reunirse con su familia y aceptó ayuda para tomar rehabilitación.

Cabe mencionar que Madonna y Ciccone tuvieron una difícil relación, ya que después de haber concluido con un programa de rehabilitación para superar su adicción al alcohol, señaló a la intérprete de "Material Girl" y a sus hermanos por no haberse preocupado por él durante esos años que pasó viviendo en la indigencia.

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado sobre el complicado momento por el que se encuentra pasando.