Muere Adam Harrison, hijo de Rick, de "El precio de la historia"

Los seguidores del popular programa "El precio de la historia", se encuentran conmocionados luego de que el protagonista, Rick Harrison, anunció el fallecimiento de su hijo, Adam Harrison, a la edad de 39 años.

A través de su cuenta de Instagram, Rick Harrison compartió la triste noticia, donde publicó una conmovedora fotografía de su hijo acompañada de unas emotivas palabras:

"Siempre estarás en mi corazón. Te amo, Adam".

El sentido mensaje dejó a los seguidores en shock y generó una oleada de condolencias en las redes sociales.

La familia Harrison emitió un breve comunicado al medio de espectáculos TMZ, mediante el cual expresaron:

"Nuestra familia está extremadamente triste por la muerte de Adam. Pedimos privacidad mientras lamentamos su pérdida".

¿DE QUÉ MURIÓ ADAM HARRISON?

Un representante de Rick brindó información sobre la causa del fallecimiento, confirmando que Adam Harrison perdió la vida debido a "una sobredosis".

Actualmente, las autoridades policiales de Las Vegas están llevando a cabo una investigación para esclarecer los detalles del caso.

Aunque Adam no formaba parte del elenco del programa "El precio de la historia", era uno de los tres hijos de Rick. No era tan conocido para el público, ya que no incursionó en el mundo de la televisión como lo hicieron su hermano Corey y su medio hermano Jake.

Adam era fruto del matrimonio de Rick con su primera esposa, Kim, compartiendo este lazo familiar con su hermano Corey, mientras que Jake nació de la relación de Rick con su segunda esposa, Tracy.