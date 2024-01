Muere actor Alec Musser, de la película "Son como niños", se iba a casar

Falleció Alec Musser, reconocido actor destacado por su participación en la película "Son como niños". Hace un año, había anunciado su compromiso con Paige Press, con quien planeaba su futura boda.

La dolorosa noticia de su fallecimiento fue confirmada por su prometida y su tío Robert en una entrevista con TMZ. La partida del actor deja un profundo pesar entre aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo.

En una serie de conmovedoras narrativas, Paige Press se despidió de su renombrado prometido, compartiendo que el día en que se enteró de su fallecimiento fue el más desgarrador de su vida.

"Mi corazón está completamente destrozado... Hoy marca el día más doloroso que he experimentado. Éramos increíblemente felices (...) y nunca me quitaré este anillo".

El New York Post informó que la pareja se comprometió en 2023 después de seis años de noviazgo, y ya estaban inmersos en los preparativos de su boda; sin embargo, ese momento ya no llegará a realizarse.

Otra de las personas que se despidió de Alec fue Adam Sandler, su compañero de grabación en "Son como niños" y también escritor de la película.

"Este tipo era simplemente increíble. No puedo procesar que ya no esté aquí. Un hombre tan maravilloso y divertido. Mis pensamientos están con Alec Musser y su familia, les envío todo mi amor. Realmente era una persona llena de amor", expresó Sandler a través de su cuenta de Instagram.

¿QUIÉN FUE ALEC MUSSER?

Alec Musser, nacido el 11 de abril de 1973, falleció el 12 de enero de 2024 en Estados Unidos. Destacó como actor y modelo de fitness, siendo reconocido por su participación en programas como "I Wanna Be a Soap Star" y "All My Children", así como en la película "Son como niños".

Su interés por la actuación se manifestó desde temprana edad, y finalmente, en agosto de 2005, logró obtener el papel en la popular telenovela "All My Children" después de ganar el concurso de telerrealidad "I Wanna Be a Soap Star".