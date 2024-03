Mónica Murillo, la primera influencer de todo México es sonorense

Mónica Murillo, una mujer nacida en Hermosillo, Sonora, alcanzó la fama en internet durante su adolescencia, cuando sus imágenes se volvieron virales en las plataformas de principios de los 2000, como Metroflog y Hi5.

Su popularidad alcanzó tal nivel que algunos usuarios de redes sociales tomaban sus imágenes y se hacían pasar por ella para cautivar a otras personas, dado que era el objeto del afecto de muchos jóvenes emo en México.

De esta manera, algunos llegaban a afirmar que eran su pareja en línea e incluso compartían las fotos en las que Mónica lucía su característico flequillo de lado, el delineado negro pronunciado y los moños en el cabello en otras plataformas como Facebook e Instagram.

Sin embargo, al igual que todos aquellos que se identificaron con la tribu urbana de los "emos", Mónica Murillo ha crecido y su apariencia es ahora notablemente diferente, con un estilo completamente renovado.

"Fue sin querer, ni yo sabia que era, una amiga me hizo el perfil, de repente me di cuenta que surgieron muchos falsos en mi nombre, yo me preguntaba por qué, hasta que después me dijeron que eran fotos como adelantadas a la época, tipo versión Instagram", comentó en entrevista.

Aunque Mónica Murillo era simplemente una adolescente más con el típico estilo emo y no destacaba como la única en compartir ese tipo de imágenes en Metroflog, su perfil se volvió notable en poco tiempo.

Según lo que le confesó al creador de contenido Gusgri, solo transcurrieron dos meses para que sus fotos se viralizaran y se replicaran en Metroflog. Esta situación resultó incómoda y desafiante para la joven, ya que le generaba temor salir a la calle, y la popularidad no era algo que buscara activamente.

La primera influencer sonorense manifestó que conforme fueron surgiendo las diferentes redes sociales, se fue actualizando y abriendo cuentas en cada una de ellas.

"En aquel entonces sólo podía subir una foto diaria y máximo 20 comentarios, pero si llegabas a ese límite, la plataforma te dejaba subir otra foto más", recordó.

A ESTO SE DEDICA AHORA

Mónica Murillo ya ha cumplido 32 años y desde entonces nunca se ha apartado de las redes sociales; de hecho, las utiliza de manera constante. Sin embargo, ha migrado de Metroflog a Instagram y TikTok.

En estas plataformas, comparte contenido relacionado con moda, belleza, viajes y estilo de vida. No obstante, ha dejado atrás el delineado negro en los ojos, ha cambiado su tono de cabello y ha renunciado al característico flequillo de lado.

Además, la ahora influencer continuó con sus estudios y completó la carrera de Derecho en la Universidad de Sonora. En el ámbito profesional, ha lanzado su propia marca de ropa para dormir y pijamas llamada Malazanta.