Mon Laferte confiesa que intentó quitarse la vida

En la charla con las conductoras del programa, la intérprete de "Tu falta de querer", compartió cómo fue ese pasaje de su vida. De acuerdo a lo que contó, mantiene un tratamiento médico antidepresivo a pesar de estar amamantando a su bebé.

Dentro de los temas tocados en la plática, surgió la duda de cómo la famosa pasó las primeras semanas como madre. Mon reveló que llegó a pensar que padecía depresión postparto; sin embargo, después de un tiempo descartó esta posibilidad.

"Yo pensé que podría tener depresión postparto, pero yo tengo que decirles que yo tomo antidepresivos y estoy dándole pecho a mi bebé, pero mi doctor me dejó seguir tomando mis antidepresivos. (...) Mi psiquiatra me dice que no, que no es momento", dijo.

La cantante no profundizó en los detalles de su intento de suicidio, pero destacó que ya se encuentra mejor y que está tomando las medidas necesarias para cuidar su salud mental.