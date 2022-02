Mon Laferte anuncia el nacimiento de su primer hijo

La cantante anunció su embarazo en agosto de 2021, y reveló que lo logró tras un año de estar en tratamiento

Por: Fernanda Esparza

La cantante Mon Laferte dio la bienvenida a su bebé junto a su pareja Joel Orta, quien trabaja con la famosa como Jefe de Producción.

A través de su cuenta de Twitter, la artista de 38 años escribió un mensaje dando la noticia, aunque no ahondó en detalles, la publicación generó mucha felicidad a sus seguidores.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

La intérprete de "Amárrame" pudo cumplir el anhelo que tenía desde que cumplió 30 años; sin embargo, el proceso no fue fácil, ya que logró embarazarse tras un año de estar en hormonas.

En diciembre de 2021, la cantante tomó la decisión de retirarse de los escenarios para enfocarse a su embaraza; también compartió que la decisión era en parte por cansancio físico.

"Yo no sabía en la que me metía, me dijeron que solo los primeros meses eran los más difíciles, pero yo ahora me canso más, me falta el aire, me da hipo, tengo agruras y se me hinchan los pies", dijo.

En enero compartió su emoción por estar en su octavo mes de gestación y aprovechó para dar los últimos detalles del nacimiento de su pequeño. Además de que adelantó que había tomado la decisión de llamarlo Joel.