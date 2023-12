Mizada Mohamed: los horóscopos del fin de semana del 01 al 03 de diciembre

En los horóscopos con Mizada Mohamed, encontrarás la predicción que necesitas en tu vida, llénate de buena suerte y fluye a través de las vibras que los astros tienen preparado para ti.

ARIES

Todo tiene una razón de ser, porque y para que, en este fin de semana, tendrás una agenda muy saturada, por lo que reunirte con amigos o familia te ayudarán a tener conciencia de las cosas buenas que llegan a tu vida.

TAURO

Temas relacionados con juntas, eventos, reuniones y negociaciones marcan a tu favor en estos días, evita los celos de cualquier tipo.

GÉMINIS

Tienes todas las de ganar hoy, el planeta Mercurio se encuentra en el signo de Capricornio, por lo que es tu oportunidad de cerrar aquellos tratos que están relacionados con lo económico, estos te proporcionaran paz y tranquilidad en los próximos meses.

CÁNCER

Estas con todos los sentimientos a flor de piel, enamorado, feliz y con muchas ganas de hacer planes en tu vida, la luna en Leo te está ayudando mucho llenándote de felicidad, por lo que es momento de hacer algo nuevo y diferente.

LEO

La luna se encuentra en tu signo, te está dando abundancia en aplausos, recompensas, reconocimientos y además te tiene preparado interesantes contratos, viajes y cambios relacionados con el hogar.

VIRGO

Antes de tomar decisiones importantes, ponlas en una balanza, debes recordar el camino que has recorrido y hacia donde quieres ir en estos momentos.

LIBRA

Las personas no deben robarte tu energía, no te enfades o alteres con personas que no valen la pena, es mejor fluir y dejar que cada uno haga lo correspondiente a la altura de sus posibilidades.

ESCORPIÓN

Es mejor utilizar a tus relaciones cercanas para avanzar en alguna negociación de compra o venta, esto lo vas a necesitar en el transcurso de los siguientes días.

SAGITARIO

Tu agenda está saturada durante estos menos, por lo que estás a punto de cerrar varios ciclos en este año, en este momento el planeta Mercurio se encuentra en Capricornio, por lo que es momento de tomar fuertes decisiones y ponerte como prioridad en tu vida.

CAPRICORNIO

El planeta Mercurio se encuentra en tu signo, analiza y checa todo lo que tenga que ver con compras, ventas, negociaciones, contratos, porque estarán a tu favor.

ACUARIO

Toma las cosas con calma, tranquilízate y llénate de sabiduría, tu fuerte en estos días serán la creatividad e imaginación, úsalos a tu favor.

PISCIS

La luna se encuentra en Leo y te está dando la oportunidad de elevar tu intuición, por lo que es momento de tomar determinación en tus decisiones del futuro.

Hoy 01 de diciembre y el fin de semana, sigue los valiosos consejos de la poderosa Mizada Mohamed y llena tu vida de paz, amor y protección.