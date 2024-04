Michelle Salas publica foto junto a Luis Miguel, y las redes estallan

La vida de Luis Miguel, sin duda es muy enigmática, ya que, a pesar de su presencia en casi todos los escenarios públicos, se sabe muy poco sobre su vida privada, sobre todo de su relación con su hija mayor, Michelle Salas, de quien vivió distanciado por muchos años.

Michelle Salas es fruto del romance del cantante con la actriz Stephanie Salas, y aunque Luis Miguel la reconoció hasta que la modelo tuvo 18 años, poco se sabe de su relación.

La modelo y su padre se distanciaron tras el lanzamiento de la serie biográfica de Luis Miguel, que retrataba a la madre de Michelle de manera desfavorable; sin embargo, en los últimos años, padre e hija han mostrado una cercanía notable.

Incluso, Luis Miguel acompañó a Michelle en una parte de su camino hacia el altar en su boda y a ella se le ha visto con frecuencias en los conciertos de su papá.

MICHELLE SALAS SORPRENDE CON FOTO JUNTO A LUIS MIGUEL

La hija de "El Sol", quien el pasado 19 de abril cumplió 54 años, sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía junto a su famoso padre por primera vez.

La imagen, tomada en un avión privado, muestra a ambos disfrutando de una copa de vino mientras Luis Miguel abraza cariñosamente a su hija. Esta imagen llamó la atención de los fans del intérprete de "Ahora te puedes marchar", quienes celebraron que su relación se haya fortalecido y hayan superado los altibajos.

COMENTARIOS DE LOS USUARIOS DE REDES

Aunque hace apenas unas horas Michelle Salas publicó la fotografía junto a su padre Luis Miguel, su publicación en Instagram tiene casi 350 mil likes y varios comentarios de internautas que reaccionaron felices ante esta primicia.

"La foto que todas las fans esperábamos siempre juntos padre e hija muchas bendiciones", "El rey, junto a su princesa. Una foto que dice más que mil palabras", "Qué bueno que ya lo subes hija. Disfruten", "La foto que me urgía darle like", "Tenía un día muy jodido, pero esta foto me ha dado una emoción tan grande, que lo entendí todo. La vida es tan corta que disfrutarse es la mejor elección que habéis podido hacer. Estáis guapos por dentro, por fuera ya se ve. Mucho amor querida Michelle y gracias por mostrar este lado de tu ser", "No estoy llorando me cayó un Micky en el ojo", fueron algunos de los comentarios en Internet.