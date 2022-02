Michelle Renaud sufre terrible accidente en plena grabación

La actriz mencionó que temió por su vida, pero está segura que su mamá la salvó

Por: Fernanda Esparza

La actriz Michelle Renaud causó preocupación entre sus seguidores al revelar que sufrió un accidente mientras grababa una escena para la telenovela ´La Herencia´.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista publicó varias imágenes y detalló que por fin dejó de lado sus temores y pudo montar un caballo; sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba, pues el caballo cabalgó sin control.

"Ayer le perdí el miedo a los caballos al 100%, después de galopar y sentirme la jinete más pro del mundo, se me hizo fácil aprender a repararlo, bueno me sentía orgullosa de mí y cuando me confié el caballo me dio una gran lección... Me hizo como trapo y me enseñó quien manda", escribió.

Mencionó que, aunque temió por su vida, todo quedó en un susto, pues gracias a sus reflejos logró saltar del caballo cuando éste intentó tirarla. Además, comentó que está segura que su madre la salvó del percance.

"Que la vida y mi mamá me aman. Les juro fue súper intenso todo y no me pasó nada. Incluso cuando me logré aventar del caballo, vi cómo se me venía encima y de la nada algo me jaló abajo del tráiler, para mí fue mi mamá y eso me dice que cuando se muere alguien que amamos, no se va, hay que aprender a sentirlos en su nueva forma", precisó.

Por su parte, uno de sus compañeros de trabajo dijo que por poco Renaud "perdía la cabeza" cuando el caballo no la obedeció.

"Casi se vuela la cabeza... estaban grabando cómo levanta al caballo y de repente nada más veo como empieza a avanzar el caballo y ya no la obedeció. Ella jalaba y no le hacía caso el caballo, se metió entre los vehículos e inmediatamente después vio una carpa, en esa carpa se arrancó más rápido el caballo, y lo que hizo ella fue agacharse, fue un reflejo muy rápido".

Michelle destacó que acudió al hospital solo para un chequeo y para que le realizaran una tomografía, pero señaló que su estado es perfecto.